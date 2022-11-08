В Минобороны поддержали идею вернуть в школы начальную военную подготовку

Также Герасимов считает, что нужно установить фиксированное количество часов на начальную военную подготовку: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. В Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях.