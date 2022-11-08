В Минобороны поддержали идею вернуть в школы начальную военную подготовку
В ведомстве предложили выделить на занятия
Минобороны поддержало идею о том, чтобы ввести в школах и профтехучилищах уроки по начальной военной подготовке. По данным «Известий», об этом сообщил первый замминистра обороны Валерий Герасимов в своем ответе лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. Именно Миронов обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу образования.
— Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается, — приводят «Известия» ответ замминистра.
Также Герасимов считает, что нужно установить фиксированное количество часов на начальную военную подготовку: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения. В Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях.
Ранее стало известно, что Минпросвещения разместило на портале нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования», в котором в том числе предлагалось включить в курс ОБЖ два новых модуля: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки». Согласно им, в случае принятия документа школьники будут изучать оказание первой медицинской помощи, а также строевую подготовку, правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.