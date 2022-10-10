Вперед в прошлое: 10 вопросов из ЕГЭ по истории

При слове «ЕГЭ» даже некоторым взрослым становится не по себе, а особо впечатлительные школьники вообще могут в обморок упасть. К счастью, до экзамена далеко, и у всех причастных еще есть достаточно времени, чтобы к нему подготовиться. А с кем, как не с нами, делать это приятнее всего? На этот раз мы собрали несколько вопросов из реальных заданий ЕГЭ по истории. Они помогут и знания подтянуть, и проверить, что осталось у вас в голове после того, как вы вышли из-за парты.

