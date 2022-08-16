Экономия на высшем образовании: самые дешевые специальности в вузах Новосибирска в 5 картинках
Год обучения на направлении «информационные системы и программирование» обойдется в 80 тысяч
Пять университетов Новосибирска рассказали о ценах на самые дешевые специальности. Цены варьируются от 64 тысяч до 177 тысяч рублей за год обучения. НГС составил инфографики с примерами самых низких цен — смотрите, где бюджетнее всего можно получить высшее образование в Новосибирске.
Новосибирский государственный университет (НГУ)
Наиболее высокие цены на самые дешевые специальности в НГУ. В вузе год обучения на психологии (
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ)
Наиболее бюджетные специальности удалось найти в НГТУ, так, год обучения на специальностях «организация сурдокоммуникации», «социальная работа» и «экономика и бухгалтерский учет» обойдутся в 64 тысячи за год.
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)
В НГУЭ цена на самые дешевые специальности одинаковая —
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)
В СГУПСе, как и в НГУЭУ, цены на наиболее дешевые направления одинаковые. Специальности «юриспруденция», «менеджмент», «управление персоналом», «психология», «реклама и связь с общественностью» стоят по
Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)
В пресс-службе НГАУ журналисту сообщили, что год обучениях на направлениях: «экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция» стоят от
Также НГС составил пять карточек о самых дорогих специальностях в университетах Новосибирска.