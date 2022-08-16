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Экономия на высшем образовании: самые дешевые специальности в вузах Новосибирска в 5 картинках

Год обучения на направлении «информационные системы и программирование» обойдется в 80 тысяч

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Высшее образование можно получить от 64 тысяч в год

Высшее образование можно получить от 64 тысяч в год

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Пять университетов Новосибирска рассказали о ценах на самые дешевые специальности. Цены варьируются от 64 тысяч до 177 тысяч рублей за год обучения. НГС составил инфографики с примерами самых низких цен — смотрите, где бюджетнее всего можно получить высшее образование в Новосибирске.

Новосибирский государственный университет (НГУ)


Наиболее высокие цены на самые дешевые специальности в НГУ. В вузе год обучения на психологии (2-е высшее) обойдется в 118 тысяч, а все специальности на геолого-геофизическом факультете в 177 тысяч рублей.

В НГУ цены на образования выше, чем в других вузах

В НГУ цены на образования выше, чем в других вузах

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Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ)


Наиболее бюджетные специальности удалось найти в НГТУ, так, год обучения на специальностях «организация сурдокоммуникации», «социальная работа» и «экономика и бухгалтерский учет» обойдутся в 64 тысячи за год.

Наибольшая стоимость среди бюджетных специальностей — 80 тысяч в год

Наибольшая стоимость среди бюджетных специальностей — 80 тысяч в год

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Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)


В НГУЭ цена на самые дешевые специальности одинаковая — 129 123 рубля. К таким направлениям относятся: «государственное и муниципальное управление», «статистика», «фундаментальная информатика и ИТ», «бизнес-информатика» и «политология».

Наименьшие цены на специальности в НГУЭУ — одинаковые

Наименьшие цены на специальности в НГУЭУ — одинаковые

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Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)


В СГУПСе, как и в НГУЭУ, цены на наиболее дешевые направления одинаковые. Специальности «юриспруденция», «менеджмент», «управление персоналом», «психология», «реклама и связь с общественностью» стоят по 129 500 рублей.

Наименьшие цены на специальности в СГУПС — одинаковые

Наименьшие цены на специальности в СГУПС — одинаковые

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Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)


В пресс-службе НГАУ журналисту сообщили, что год обучениях на направлениях: «экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция» стоят от 128 304 рублей.

В пресс-службе университета предоставили четыре специальности

В пресс-службе университета предоставили четыре специальности

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Также НГС составил пять карточек о самых дорогих специальностях в университетах Новосибирска.

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