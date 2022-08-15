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Более 200 тысяч в год: самые дорогие специальности в вузах Новосибирска — смотрим 5 карточек

НГС спросил цены на обучение в пяти университетах

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Стоимость обучения в некоторых вузах — более 200 тысяч рублей в год

Стоимость обучения в некоторых вузах — более 200 тысяч рублей в год

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Пять университетов Новосибирска рассказали о самых дорогих специальностях. Так, за направление «кинооператорство» придется отдать более 200 тысяч рублей, а год обучения на направлении «строительство» стоит более 150 тысяч рублей. НГС составил инфографики с примерами высоких цен на образование.

Новосибирский государственный университет (НГУ)

В Новосибирском государственном университете (НГУ) наибольшая стоимость обучения на направлениях: «менеджмент» и «лечебное дело» — по 210 тысяч, «психология» — 208 тысяч, «востоковедение и африканистика», а также «лингвистика» — по 205 тысяч рублей.

5 самых дорогих профессий начинаются от 205 тысяч рублей

5 самых дорогих профессий начинаются от 205 тысяч рублей

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Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ)


Самая высокая цена на обучение в НГТУ — более 200 тысяч рублей. Так, за обучение на направлении «кинооператорство» придется отдать 232 300 рублей, на направлениях «самолето- и вертолетостроение», «авиастроение», «боеприпасы и взрыватели» — по 167 200 рублей, за обучение на направлении «управление в технических системах» — 136 600 рублей.

На направлении «кинооператорство» учиться дороже всего из опрошенных университетов города

На направлении «кинооператорство» учиться дороже всего из опрошенных университетов города

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Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)


В НГУЭ дороже всего учиться на направлениях: «экология» и природопользование», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «инноватика» — по 148 242 рубля, на «юриспруденции» — 132 тысячи рублей.

В НГУЭУ цены ниже, самое дорогое направление — более 140 тысяч рублей

В НГУЭУ цены ниже, самое дорогое направление — более 140 тысяч рублей

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Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)


На сайте СГУПСа указано, что цена на самые дорогие направления — по 158 500 рублей. К ним относятся «информационное моделирование в транспортном строительстве», «технология транспортных процессов», «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «строительство», «стандартизация и метрология».

Самые дорогие направления стоят по 158 500 рублей

Самые дорогие направления стоят по 158 500 рублей

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Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)


В пресс-службе НГАУ журналисту НГС рассказали, что дороже всего стоит обучение на направлениях: «агроинженерия», «зоотехния», «ветеринария», «агрономия», «ландшафтная архитектура» — до 147 850 рублей.

147 тысяч — наибольшая цена обучения в год в НГАУ

147 тысяч — наибольшая цена обучения в год в НГАУ

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НГС опросил некоторые вузы города, чтобы узнать, на какие специальности подали наибольшее число заявлений, а на какие — наименьшее, сколько всего поступило заявлений и из каких регионов. Также мы сравнили в каком вузе дешевле учиться на направлениях ИТ и на «экономике», смотрите картинку с ценами в разных университетах.

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