Более 200 тысяч в год: самые дорогие специальности в вузах Новосибирска — смотрим 5 карточек

Пять университетов Новосибирска рассказали о самых дорогих специальностях. Так, за направление «кинооператорство» придется отдать более 200 тысяч рублей, а год обучения на направлении «строительство» стоит более 150 тысяч рублей. НГС составил инфографики с примерами высоких цен на образование.

Новосибирский государственный университет (НГУ)

В Новосибирском государственном университете (НГУ) наибольшая стоимость обучения на направлениях: «менеджмент» и «лечебное дело» — по 210 тысяч, «психология» — 208 тысяч, «востоковедение и африканистика», а также «лингвистика» — по 205 тысяч рублей.