В каком вузе Новосибирска дешевле учиться на айтишника и экономиста — показываем в одной картинке
Дешевле всего год обучения на ИТ стоит 128 тысяч, на экономиста — 119 тысяч
НГС узнал, сколько стоит обучение на специальности ИТ и экономика в четырех вузах Новосибирска. Показываем картинку с ценами в разных университетах.
Дешевле всего обучение на ИТ стоит в НГУЭУ —
Несколько дней назад НГС рассказывал о том, что поступающим в НГУ на «информационные технологии» звонили после окончания приемной кампании — их звали в университет на бюджетные места. Как утверждают абитуриенты, в НГУ из-за высокого порога по баллам случился недобор.