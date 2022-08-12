В каком вузе Новосибирска дешевле учиться на айтишника и экономиста — показываем в одной картинке

НГС узнал, сколько стоит обучение на специальности ИТ и экономика в четырех вузах Новосибирска. Показываем картинку с ценами в разных университетах.

Дешевле всего обучение на ИТ стоит в НГУЭУ — 128 132 рубля, дороже всего высшее образование обойдется в НГУ, цены варьируются в зависимости от факультета — от 168 до 195 тысяч рублей. Получить профессию «экономист» дешевле всего в НГТУ за 119 тысяч, а дороже всего — в НГУ за 195 тысяч рублей.