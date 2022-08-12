СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 60.62
eur 62.52
СрочноВ Омске рухнул угол пятиэтажки: онлайн с места ЧП
Все новости
Все новости

В каком вузе Новосибирска дешевле учиться на айтишника и экономиста — показываем в одной картинке

Дешевле всего год обучения на ИТ стоит 128 тысяч, на экономиста — 119 тысяч

701
Цена на ИТ-специальность варьируются от 128 тысяч до 195 тысяч рублей за год

Цена на ИТ-специальность варьируются от 128 тысяч до 195 тысяч рублей за год

Поделиться

НГС узнал, сколько стоит обучение на специальности ИТ и экономика в четырех вузах Новосибирска. Показываем картинку с ценами в разных университетах.

Дешевле всего обучение на ИТ стоит в НГУЭУ — 128 132 рубля, дороже всего высшее образование обойдется в НГУ, цены варьируются в зависимости от факультета — от 168 до 195 тысяч рублей. Получить профессию «экономист» дешевле всего в НГТУ за 119 тысяч, а дороже всего — в НГУ за 195 тысяч рублей.

Дороже всего обучение стоит в НГУ

Дороже всего обучение стоит в НГУ

Поделиться

Несколько дней назад НГС рассказывал о том, что поступающим в НГУ на «информационные технологии» звонили после окончания приемной кампании — их звали в университет на бюджетные места. Как утверждают абитуриенты, в НГУ из-за высокого порога по баллам случился недобор.

По теме

ИТВузПриемная кампанияУниверситетЭкономика
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2