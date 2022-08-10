НГУ не хватило абитуриентов-программистов — поступающим звонили после окончания приемной комиссии

Мама будущего студента НГТУ Елена (имя изменено) рассказала НГС, что ей звонили из НГУ несколько раз.

— Звонила женщина, представилась заместителем декана. Мы уже подали документы в НГТУ в тот момент. Женщина сказала, что списки задвоились и мы проходим на бюджет в НГУ. Но, думаю, там в другом причина. У них проходной 75 баллов, и они, скорее всего, просто недобрали. Об этом и сын говорил. Также это можно было заметить по сайту НГУ, — сообщила Елена.

Как отмечает Елена, минимальные для поступления баллы в НГУ на ФИТ были выше, чем в других вузах. При этом по спискам 3 августа, то есть в день окончания подачи документов, в университете оставались бюджетные места. Ее сын подавал документы на направление «программная инженерия и компьютерные науки».