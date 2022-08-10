НГУ не хватило абитуриентов-программистов — поступающим звонили после окончания приемной комиссии
В университете недобор опровергают и сообщают, что все бюджетные места уже заняты
Поступающим в НГУ на одно из самых популярных и престижных направлений («информационные технологии») звонили после окончания приемной комиссии — их звали в университет на бюджетные места после окончания приема документов, 3 августа. Как утверждают абитуриенты, с которыми поговорил журналист НГС, в НГУ из-за высокого порога по баллам случился недобор. В НГУ же сообщают, что недобора не было и все бюджетные места уже заняты.
«Задвоились списки»
Как рассказал один из абитуриентов, пожелавший остаться анонимным, он забрал документы из НГТУ и перешел в НГУ. Будущий студент сделал это после того как понял, что не проходит по баллам в НГУ, но может быть зачислен в НГТУ. Ему позвонили после окончания приема документов 3 августа и приглашали в НГУ на бюджетную основу.
— Я хотел в НГУ изначально, но балл ЕГЭ был меньше проходного того года (проходной балл формируется на основе результатов прошлого года. — Прим. ред.) на 6 баллов, поэтому думал, что без шансов. Получается, помешал высокий порог прошлого года, — сообщил абитуриент.
Мама будущего студента НГТУ Елена (имя изменено) рассказала НГС, что ей звонили из НГУ несколько раз.
— Звонила женщина, представилась заместителем декана. Мы уже подали документы в НГТУ в тот момент. Женщина сказала, что списки задвоились и мы проходим на бюджет в НГУ. Но, думаю, там в другом причина. У них проходной 75 баллов, и они, скорее всего, просто недобрали. Об этом и сын говорил. Также это можно было заметить по сайту НГУ, — сообщила Елена.
Как отмечает Елена, минимальные для поступления баллы в НГУ на ФИТ были выше, чем в других вузах. При этом по спискам 3 августа, то есть в день окончания подачи документов, в университете оставались бюджетные места. Ее сын подавал документы на направление «программная инженерия и компьютерные науки».
Как комментируют ситуацию в вузе
Как рассказали в пресс-службе НГУ, в этом году и правда подняли минимальный балл с 70 на 75 баллов по информатике/физике и математике. Итоги конкурса подводились вчера, 9 августа, и по их итогам, как говорят в НГУ, все бюджетные места заняты. В пресс-службе НГУ уточнили, что на ФИТ в этом году было 185 бюджетных мест. Всего же на ФИТ было подано 2191 заявление.
При этом на платное обучение на ФИТ заявления подали 34 человека, а мест всего 42.
— Добавим, что недобора ни на какие факультеты нет: по итогам конкурса, которые подведены сегодня, 9 августа, все бюджетные места заняты, — сообщили в пресс-службе НГУ.
В некоторых университетах Новосибирска цены на платное образование выросли. НГС опросил некоторые университеты, чтобы узнать, насколько дороже стало учиться в 2022 году и какие направления самые дорогие.