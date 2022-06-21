Просят больше 200 тысяч в год: на кого в Новосибирске учиться дороже всего и как вузы подняли цены

В Новосибирске 20 июня началась приемная кампания. Она продлится до 30 июля. В некоторых университетах цены на платное образование выросли. НГС опросил некоторые университеты, чтобы узнать, на сколько дороже стало учиться в 2022 году и какие направления самые дорогие.

В Новосибирском государственном университете рассказали, что по сравнению в 2021 годом цены платного обучения выросли на 5%.