Просят больше 200 тысяч в год: на кого в Новосибирске учиться дороже всего и как вузы подняли цены

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200 тысяч в год: на кого в Новосибирске учиться дороже всего и как вузы подняли цены
На этой неделе стартовала приемная кампания
В Новосибирске 20 июня началась приемная кампания. Она продлится до 30 июля. В некоторых университетах цены на платное образование выросли. НГС опросил некоторые университеты, чтобы узнать, на сколько дороже стало учиться в 2022 году и какие направления самые дорогие.
В Новосибирском государственном университете рассказали, что по сравнению в 2021 годом цены платного обучения выросли на 5%.
— Не изменилась стоимость на направления «химия» и «биология» на всех уровнях обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура — 200 тысяч рублей, аспирантура — 210 тысяч рублей), — уточнили в пресс-службе НГУ.
Для первого курса бакалавриата и специалитета цены варьируются от 177 до 210 тысяч рублей в зависимости от направления обучения. Самыми дорогими — 210 тысяч рублей — стали направления «менеджмент» и «лечебное дело». Стоимость обучения на 1-м курсе аспирантуры в 2022–2023 учебном году варьируется от 189 до 210 тысяч рублей.
В Новосибирском государственном техническом университете рассказали, что у 1-го курса цена на обучение не повысилась.
— Наша политика в отношении стоимости обучения очень аккуратная, мы понимаем ситуацию и сохранили стоимость обучения для 1-го курса без изменений по сравнению с прошлым годом. Второй и последующие — плюс 4% примерно, — сообщили в пресс-службе университета.
По данным на сайте НГТУ, стоимость обучения за год варьируется от
В Новосибирском государственном педагогическом университете сообщили, что в 2022 году стоимость образовательных программ меняться не будет.
Как написано на сайте НГПУ, стоимость обучения за 2022 год варьируется от 55,5 до 240 тысяч рублей. Самым недорогим стало обучение на учителя технологии 55,5 тысячи. В дорогие направления же попали направления «дизайн предметов в интерьере» и «графический дизайн».
В Новосибирском государственном университете экономики и управления рассказали, что на части факультетов стоимость выросла на 4–6%. Дороже стали направления по подготовке IT-специалистов, а также специалистов в области статистики, экологии и психологии служебной деятельности.
— Стоимость обучения в 2022 году на направлениях подготовки бакалавриата и специалитета таких, как «экономика», «менеджмент», «международные отношения», «зарубежное регионоведение», «реклама и связи с общественностью», «туризм», «юриспруденция» не изменилась, — уточнили в пресс-службе университета.
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) на сайте указано, что стоимость обучения для первокурсников на 2022 год варьируется от 120 до 168 тысяч рублей. Самыми дорогими направлениями в СГУГиТ стали «боеприпасы и взрыватели», «геодезия», «горное дело», «прикладная геодезия», «землеустройство и кадастры». Обучаться в них стоит 168 тысяч в год.
В Новосибирском государственном медицинском университете стоимость обучения варьируется от 129 до 269,9 тысячи рублей. Самым дорогим в 2022 году стало направление «стоматология» —
В СГУГиТ и Новосибирском медицинском университете на запросы НГС об изменении стоимости не ответили.
Сколько бюджетных, а сколько платных мест готовы предоставить вузы города, вы можете прочитать в нашем предыдущем материале.