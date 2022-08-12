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Информатика и юриспруденция: новосибирские вузы перечислили самые популярные у абитуриентов специальности

НГС также выяснил, из каких регионов в местные университеты поступают абитуриенты

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3 августа закончился срок приема документов

3 августа закончился срок приема документов

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30 июля завершилась приемная кампания в Новосибирске, 3 августа закончился прием документов в университеты Новосибирска. НГС опросил некоторые вузы города, чтобы узнать, на какие специальности подали наибольшее число заявлений, а на какие — наименьшее, сколько всего поступило заявлений и из каких регионов.

Новосибирский государственный университет (НГУ)

В НГУ за 2022 году подали 15 317 заявлений, при этом в прошлом году заявлений было больше — около 18 тысяч. Больше всего абитуриентов из Новосибирской области и европейской части России.

Спросом пользуется направление «математика и компьютерные науки», самое непопулярное направление — «психология»

Спросом пользуется направление «математика и компьютерные науки», самое непопулярное направление — «психология»

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Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ)


НГТУ НЭТИ в 2022 году получил 40 104 заявления на поступление. В 2021 году было меньше — почти 40 тысяч. Больше всего абитуриентов из Новосибирской и Кемеровской областей.

Самое популярное направление подготовки — «информатика и вычислительная техника», наименьшей популярностью среди абитуриентов пользуется «кинооператорство»

Самое популярное направление подготовки — «информатика и вычислительная техника», наименьшей популярностью среди абитуриентов пользуется «кинооператорство»

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Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)


В НГУЭУ отправили 19 961 заявление на поступление, в 2021 году было более 25 тысяч заявлений. Абитуриентов больше всего из Новосибирской и Кемеровской областей.

Наиболее популярное направление по количеству заявлений — «юриспруденция», наименее — «управление персоналом»

Наиболее популярное направление по количеству заявлений — «юриспруденция», наименее — «управление персоналом»

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Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)


СГУПС получил в этом году 6883 заявления, в прошлом — 6096. Наибольшее число абитуриентов из Новосибирской и Кемеровской областей.

Спросом пользуется специальность «информационные системы и технологии», наименьший спрос у направления «стандартизация и метрология»

Спросом пользуется специальность «информационные системы и технологии», наименьший спрос у направления «стандартизация и метрология»

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Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)


В НГАУ хотят поступить 7637 абитуриентов, в прошлом году было более 6 тысяч заявлений. Как и в других университетах, наибольшее число абитуриентов — из Новосибирской и Кемеровской областей.

Наиболее востребованные направления — «ветеринария» и «агроинженерия», информацию о наименее востребованных специальностях университет не предоставил

Наиболее востребованные направления — «ветеринария» и «агроинженерия», информацию о наименее востребованных специальностях университет не предоставил

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В середине июня НГС опросил некоторые университеты, чтобы узнать, на сколько дороже стало учиться в 2022 году и какие направления самые дорогие.

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