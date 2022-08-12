Информатика и юриспруденция: новосибирские вузы перечислили самые популярные у абитуриентов специальности
НГС также выяснил, из каких регионов в местные университеты поступают абитуриенты
30 июля завершилась приемная кампания в Новосибирске, 3 августа закончился прием документов в университеты Новосибирска. НГС опросил некоторые вузы города, чтобы узнать, на какие специальности подали наибольшее число заявлений, а на какие — наименьшее, сколько всего поступило заявлений и из каких регионов.
Новосибирский государственный университет (НГУ)
В НГУ за 2022 году подали
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ)
НГТУ НЭТИ в 2022 году получил
Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ)
В НГУЭУ отправили
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)
СГУПС получил в этом году 6883 заявления, в прошлом — 6096. Наибольшее число абитуриентов из Новосибирской и Кемеровской областей.
Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ)
В НГАУ хотят поступить 7637 абитуриентов, в прошлом году было более 6 тысяч заявлений. Как и в других университетах, наибольшее число абитуриентов — из Новосибирской и Кемеровской областей.
В середине июня НГС опросил некоторые университеты, чтобы узнать, на сколько дороже стало учиться в 2022 году и какие направления самые дорогие.