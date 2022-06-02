Родители заявили об энтеровирусе в школах и детсадах — в мэрии Новосибирска рассказали, есть ли карантин
Заболевание характерно расстройством ЖКТ
Новосибирцы жалуются, что в детсадах и школах дети всё чаще стали подхватывать энтеровирус. У детей, по их словам, поднимается температура, сильная тошнота и расстройства ЖКТ. В мэрии заявили, что массовой проблемы нет.
«Заболели из класса четверо»
Около двух недель назад в редакцию обратилась мама ученика одной из гимназий Новосибирска. Она сообщила, что в их четвертом классе из 25 детей с симптомами энтеровируса дома остались четверо.
— Рвота, диарея, высокая температура. Это не отравление, а ротавирус или энтеровирус, не знаем точно. Из класса заболели четыре человека, — объяснила читательница. — Но на карантин нас никто не отправил.
Несколько жалоб за этот срок в редакцию поступило еще на одну школу и на детский сад.
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Что говорят в Департаменте образования мэрии Новосибирска
В Департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что последний карантин в городе по энтеровирусной инфекции проводился в детском саду с 17 по 24 мая.
С января по май 2022 года энтеровирусная инфекция была зарегистрирована в шести группах трех муниципальных детских садов. Количество заболевших дошкольников — шесть человек. В трех классах двух муниципальных школ зарегистрировано три случая энтеровирусной инфекции. Общее количество заболевших детей за указанный период составило девять человек.
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) — большая группа острых инфекционных болезней, характеризующихся полиморфизмом клинических проявлений, поражением центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожных покровов и мышц. Для энтеровирусной инфекции характерна сезонность (летне-осенняя) с пиком заболеваемости в июле-августе.
В прошлом году за тот же период энтеровирусная инфекция была зарегистрирована в 12 группах 6 детских садов и одном классе общеобразовательного учреждения. Общее количество заболевших — 13 детей.
По каждому случаю выявления энтеровирусной инфекции врачи сразу же отправляют сообщение в региональный Роспотребнадзор, который проводит расследование.
— По данным актов проверок Роспотребнадзора, случаев энтеровирусной инфекции, эпидемиологически связанных между собой, в образовательных организациях не выявлено. Таким образом, все случаи являются бытовыми. То есть дети заражались вне образовательного учреждения, — объяснили в мэрии.
Карантины только по ОРВИ
На 31 мая карантины в группах детских садов были объявлены только по ОРВИ — в четырех группах в четырех учреждениях.
— Количество заболевших ОРВИ в закрытых на карантин группах — 40 дошкольников. В аналогичный период прошлого года на карантине по ОРВИ находились 20 групп в 18 детских садах. Случаев заболевания ЭВИ в данных группах не зарегистрировано, — отметили в Департаменте образования мэрии Новосибирска.
В школах на карантине классов нет.
— Департаментом образования мэрии города Новосибирска в марте 2022 года направлено письмо о мерах профилактики ЭВИ в муниципальные образовательные организации города, — добавили в ведомстве.
В сентябре прошлого года в редакцию НГС обратились десятки родителей с информацией, что их дети заболели вирусом Коксаки. У всех заболевших детсадовцев были похожие симптомы — температура и сыпь. НГС узнал у родителей, по каким симптомам и как детям ставили диагноз, поговорил об отличиях вирусов и их диагностике с экспертами.