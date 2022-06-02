Родители заявили об энтеровирусе в школах и детсадах — в мэрии Новосибирска рассказали, есть ли карантин

Новосибирцы жалуются, что в детсадах и школах дети всё чаще стали подхватывать энтеровирус. У детей, по их словам, поднимается температура, сильная тошнота и расстройства ЖКТ. В мэрии заявили, что массовой проблемы нет.



«Заболели из класса четверо»

Около двух недель назад в редакцию обратилась мама ученика одной из гимназий Новосибирска. Она сообщила, что в их четвертом классе из 25 детей с симптомами энтеровируса дома остались четверо.