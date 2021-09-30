«Я увидела на стопах и ладонях красную сыпь»: в Новосибирске детям массово ставят диагноз «вирус Коксаки»

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Истории пациентов

Много обращений в редакцию поступило от родителей, которые живут в Ленинском районе. С постановкой диагноза дело у всех обстоит по-разному: кому-то врачи определяют вирус Коксаки на глаз — по симптомам, кто-то из мам ставит его самостоятельно.



Например, сибирячка Анна не делала никаких тестов, посмотрела в интернете набор симптомов и определила сама, что это Коксаки. У ее ребенка температура 37,8 была только один день, потом появилась сыпь во рту, на попе, а потом — пятна на пальцах ног и рук.



— На коронавирус проверяли, когда температура бессимптомно держалась пять дней. Но это другой случай. А в этот раз пятна были характерные — как на картинках в интернете.



Наталья тоже поставила диагноз сама, вызвала педиатра из поликлиники № 7 , которая ее предположения подтвердила. Ребенок выздоровел за три дня.

