«Я увидела на стопах и ладонях красную сыпь»: в Новосибирске детям массово ставят диагноз «вирус Коксаки»

В Новосибирске участились случаи заболевания вирусом Коксаки
С начала сентября в редакцию НГС обратились десятки родителей с информацией, что их дети заболели вирусом Коксаки. У всех заболевших детсадовцев похожие симптомы — температура и сыпь. Кому-то врачи назначают тест на ковид, чтобы исключить его, а кому-то сразу определяют на глаз, что это Коксаки. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у родителей, по каким симптомам и как детям ставили диагноз, поговорила об отличиях вирусов и их диагностике с экспертами, а также уточнила у Минздрава и Роспотребнадзора, действительно ли в Новосибирске есть всплеск заболеваемости.
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Истории пациентов
Много обращений в редакцию поступило от родителей, которые живут в Ленинском районе. С постановкой диагноза дело у всех обстоит по-разному: кому-то врачи определяют вирус Коксаки на глаз — по симптомам, кто-то из мам ставит его самостоятельно.
Например, сибирячка Анна не делала никаких тестов, посмотрела в интернете набор симптомов и определила сама, что это Коксаки. У ее ребенка температура 37,8 была только один день, потом появилась сыпь во рту, на попе, а потом — пятна на пальцах ног и рук.
— На коронавирус проверяли, когда температура бессимптомно держалась пять дней. Но это другой случай. А в этот раз пятна были характерные — как на картинках в интернете.
Наталья тоже поставила диагноз сама, вызвала педиатра из поликлиники
У Маргариты заболел сын: сначала у него опух глаз, а потом поднялась температура до 38,5. Женщина вызвала педиатра, но, по ее словам, к ним отправили ковидную бригаду из поликлиники
— Пока мы ждали врача, температура постоянно поднималась до 40, а глазик уже прошел. Приехали врачи, взяли мазок, назначили лечение от ОРВИ и сказали сбивать температуру — чередовать нурофен и парацетамол. Когда я в очередной раз дала нурофен, то у сына опухли оба глаза, и температура поднялась до 39,8. Я вызвала скорую, которая приехала через три часа. Врач сказал, что похоже на ангину: мол, если завтра утром заболит горло и появится белый налет, то точно она. В скорой также сказали, что подобных вызовов много — дети повально с ангиной, высокой температурой и сыпью. Пугали, что это может быть псевдотуберкулез или герпес.
Утром горло действительно заболело и покрылось белым налетом. Маргарита снова вызвала врача, но лечение назначили по телефону: выписали антибиотик.
— Днем у сына обсыпало весь рот — я подумала, что это герпес, начала мазать. А к вечеру начался ужас. Сын говорил, что чешутся стопы, ладошки, кричал и плакал всю ночь. Утром я увидела на стопах, ладонях и некоторых местах на теле красную сыпь. Похоже было на ветрянку, — описывает Маргарита.
О том, что это может быть Коксаки, ей подсказала мама. Позже врач подтвердил опасения.
Сибирячка Екатерина увидела у своего ребенка сыпь на ногах и повезла его к дерматологу в частную клинику. Врач уточнила, есть ли такая же сыпь на руках и во рту.
— На руках не было ничего, а вот горло было в таких же пузырях, как и ноги. Она сказала, что это вирус Коксаки и вызвала нам скорую. Нас увезли в инфекционную больницу на Мочищенском шоссе. Там диагноз подтвердили и выписали лечение. Сказали вызвать врача на дом. На следующий день приехал врач и тоже с первого взгляда сказал, что это Коксаки, — рассказывает Екатерина.
В частной клинике, по ее словам, указали диагноз «Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой», в инфекционной больнице — «ОРВИ, острый ринофарингит средней степени тяжести, афтозный стоматит, вирусная экзантема».
Сыну другой сибирячки, Валентины Садыговой, девять лет. Он заболел на отдыхе. Женщина испугалась волдырей, но предположила, что это Коксаки. Врач подтвердила диагноз, но тоже поставила его на глаз, без каких-либо тестов.
— Мы находились в Крыму, в селе — там проблематично сдать анализы. Лечили симптомы: температуру сбивали жаропонижающими, сыпь мазали, пили противовирусные и полоскали горло. Эти болячки появились на ступнях и ладонях, вокруг них был сильный зуд. Ребенок стал раздражительным. Здесь, по прилету, все начало заживать. Врач из поликлиники
Еще одна мама из Новосибирска, Татьяна Алексеева, ранее уже сталкивалась с этой болезнью, поэтому знала, чем этой осенью заболел ее ребенок. Педиатр в частной клинике подтвердила ее мысли. У девочки были температура 39, сыпь на ладонях и ступнях — это одни из первых симптомов.
У еще одной Татьяны заболела семилетняя дочь. У нее поднялась температура до 39 градусов:
— Заболело горло, появились красные пятнышки на пальцах рук и ног. На третий день очень сильно болело горло, температуры уже не было, сыпь стала больше. На четвертый — уже ничего не болело, но сыпь еще увеличилась, и появились волдыри на пальцах ног, как будто мозоли. Пошли к врачу: она по сыпи на руках определила, что это энтеровирус Коксаки. Я спросила, может есть смысл сдать какой-то анализ, чтобы точно убедиться, но врач из поликлиники
Что такое вирус Коксаки, какие у него симптомы и как его диагностируют
По словам заведующей педиатрическим отделением многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Елены Кочергиной, вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных инфекций. Бывает бессимптомная фаза заболевания и манифестная — клиническая:
— Существует несколько форм вируса — герпесная ангина, миалгия, энтеровирусная экзантема и асептический серозный менингит (уже как осложнение). К врачам амбулаторного звена чаще всего попадают пациенты с легкой или среднетяжелой формой. Сыпь сохраняется от двух до четырех дней. У Коксаки бывает острое начало заболевания — лихорадка до 40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, высыпания на слизистых во рту, теле — чаще на ладонях и стопах. Конечно, мы ставим диагноз не на глаз: есть опыт, клинические рекомендации. При энтеровирусной инфекции, как и при ковиде, можно сдавать ПЦР и кровь на иммуноглобулины. Все же при Коксаки есть характерные высыпания во рту, на ладонях и стопах — краснухоподобные. А при ковиде — это крупные волдыри в виде крапивницы на ногах, в межпальцевых промежутках. Они более обширные.
Педиатр центра семейной медицины «Здравица» Наталья Лыкова также замечает, что диагностируют Коксаки обычно клинически: высокая температура, герпангина, боли в мышцах, сыпь (чаще скарлатиноподобная). А при коронавирусе сыпь может выглядеть иначе. Но отличаются эти два вируса в первую очередь эпиданамнезом.
Педиатр высшей категории Наталья Садыкова уточняет, что при коронавирусе сыпь бледная, а при Коксаки — яркая, с эрозиями:
— И сыпь при Коксаки характерная на ладонях и подошвах. Ни с чем не перепутать.
Педиатр высшей категории Марина Кунц отметила также характерное активное шелушение и даже дистрофию ногтей после клинического выздоровления от Коксаки.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», также говорит, что энтеровирусная инфекция диагностируется по клиническим проявлениям, например, если у заболевшего наблюдается характерная трехдневная лихорадка. Температура в таких случаях может снижаться после приема антипиретиков и снова повышаться — иногда до 40 градусов.
— Есть характерные изменения в зеве в виде герпетической ангины, реже жидкий стул, который бывает от 3 до 5 раз. Лабораторная диагностика нужна, когда есть вспышка в семье или в детском коллективе. В таком случае ее лучше расшифровать, чтобы понимать, нужно ли применять антибиотикотерапию. Под маской этого заболевания могут протекать и бактериальные инфекции, которые потребуют лечения антибиотиками. Поэтому для диагностики в указанных случаях можно сдать ПЦР-тест в кале — исследование выявляет энтеровирусы и, если результат положительный, то лечение ограничивается симптоматической терапией, — объясняет инфекционист.
Главный врач Детской городской клинической больницы
Вспышки заболеваемости, по словам экспертов, возникают преимущественно летом, так как одним из основных путей передачи является сырая вода. Часто дети заражаются при купании, глотая грязную воду. Другой распространенный способ заражения — контактно-бытовой, например, через грязные руки. Поэтому заболеванию чаще подвержены именно дети, однако взрослые по контакту тоже могут заболевать, говорит Андрей Поздняков из ООО «Инвитро-Сибирь».
Действительно ли в городе вспышка? Что говорят Роспотребнадзор и Минздрав
В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили, что вирус Коксаки входит в группу энтеровирусов и является одним из возбудителей энтеровирусной инфекции (ЭВИ). В 2021 году экстренных извещений от медицинских учреждений Новосибирской области о случаях заболевания жителей энтеровирусной инфекцией не поступало. В прошлом году заболели всего два ребенка до 17 лет. А вот в 2019 году случаи энтеровирусной инфекции регистрировались ежемесячно — дети начали болеть с третьей декады июня, и только в октябре количество случаев начало снижаться.
Минздрав региона подобную статистику не ведет, однако ответил, что, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, неблагополучными по энтеровирусным инфекциям за истекший период 2021 года остаются 13 субъектов РФ, в которых уровень заболеваемости превышает среднероссийский показатель в 2 и более раз. Новосибирская область в их число не входит.
— В Детскую городскую клиническую больницу
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