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Как накормить ребенка на 70 рублей в день? Отвечает директор новосибирского комбината питания

По его словам, пока предприятие работает «ноль в ноль»

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Завтрак в Краснообской гимназии — ее тоже обслуживает комбинат «Левобережный»

Завтрак в Краснообской гимназии — ее тоже обслуживает комбинат «Левобережный»

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Директор комбината питания «Левобережный» Юрий Перетяткевич рассказал НГС, как им удается готовить обед для школьника на 70 рублей. Он пообщался с нами во время поездки в краснообскую гимназию вместе с главой поселка Татьяной Эссауленко и местными депутатами, чтобы посмотреть, как кормят первоклассников.

Сейчас в новосибирских школах питание для детей с 1-го по 4-й классы оплачивают из бюджета. Обеды в школы поставляют комбинаты питания, с которыми заключается договор. На каждого ребенка в день выделена определенная сумма, за эти деньги комбинат должен предоставить ребенку питание в течение дня.

Сейчас питание для учеников начальных классов оплачивают из бюджета

Сейчас питание для учеников начальных классов оплачивают из бюджета

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В марте региональные власти повысили сумму, выделяемую на горячие питание для начальных классов. Для областных школ сумму увеличили с 64,3 до 67,79 рубля на ученика в день (+3,49 рубля). Для городских школ — с 65,47 рубля до 70 рублей на человека в день (+4,53 рубля). Детям из многодетных и малоимущих семей выделяют 61,8 рубля в день, до этого было 60 рублей (+1,8 рубля).

Инфляция при этом разогналась значительно. По данным Новосибиркстата, наибольшее повышение цен в марте по сравнению с февралем отмечено на свежие помидоры — на 46,7%, репчатый лук — на 45,7%, бананы — на 41,7%, белокочанную капусту — на 36,9%, груши — на 23,8%, свеклу — на 21,4%, морковь — на 19,5%, виноград — на 15,1%, говорится в докладе статистиков.

После 5-го класса дети питаются за счет родителей, кроме тех, у кого есть льготы

После 5-го класса дети питаются за счет родителей, кроме тех, у кого есть льготы

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О том, как на 70 рублей в день можно накормить ребенка, мы спросили у директора комбината питания «Левобережный», который обслуживает часть школ Новосибирска, Юрия Перетяткевича.

— В моем случае в этой цене заложена и моя себестоимость. Когда строил комбинат, я всё это предусматривал. Уложиться в 70 рублей удается за счет оптимизации закупок и производства, применения новых технологий. Полуфабрикаты готовятся на комбинате, мы их доставляем в школы и на месте готовим. Пока ноль в ноль выходим, потому что в 70 рублях заложена и моя прибыль. Хотя это сырьевая стоимость. Мы сейчас благотворительностью занимаемся по большому счету, — объяснил Юрий Перетяткевич.

В Новосибирске на ребенка в день выделяют 70 рублей

В Новосибирске на ребенка в день выделяют 70 рублей

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По его словам, ситуацию осложнил и рост цен на продукты:

— Рост цен повлиял. Но за счет того, что мы сделали закупки в предыдущий период, у нас на складах еще есть остатки. Пока что держимся. Сейчас, думаю, цены стабилизируются, будем ориентироваться, — сказал предприниматель.

По данным «Контур.Фокуса», в Новосибирске зарегистрировано два комбината питания «Левобережный» по одному адресу. Первый (ООО «КПЛ») — с 2014 года, его учредитель и директор — Екатерина Кузнецова. Второй (ООО «Комбинат "Левобережный"») учрежден в 2020 году, его учредитель также Екатерина Кузнецова, а управляющим является Юрий Перетяткевич. Выручка ООО «КПЛ» за 2021 год составила 137 миллионов, чистая прибыль — 2,8 миллиона. Выручка комбината «Левобережный» — 77,3 миллиона, чистая прибыль — 3,4 миллиона. Оба предприятия активно участвуют в госзакупках. За последние 12 месяцев «КПЛ» заключил контрактов на 15 миллионов, комбинат «Левобережный» — на 28 миллионов.

В областных школах сумма, выделяемая на ребенка, еще меньше — 67 рублей

В областных школах сумма, выделяемая на ребенка, еще меньше — 67 рублей

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Ситуацию осложнил рост цен на продукты

Ситуацию осложнил рост цен на продукты

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Директор комбината питания «Левобережный» Юрий Перетяткевич рассчитывает, что скоро цены стабилизируются

Директор комбината питания «Левобережный» Юрий Перетяткевич рассчитывает, что скоро цены стабилизируются

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Подробнее о том, как обстоят дела со школьным питанием в Новосибирске и что об этом думают родители, мы рассказывали здесь. До этого НГС побывал на одном из комбинатов питания, где готовят еду для новосибирских школьников. Вот фото оттуда.

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