Как накормить ребенка на 70 рублей в день? Отвечает директор новосибирского комбината питания
По его словам, пока предприятие работает «ноль в ноль»
Директор комбината питания «Левобережный» Юрий Перетяткевич рассказал НГС, как им удается готовить обед для школьника на 70 рублей. Он пообщался с нами во время поездки в краснообскую гимназию вместе с главой поселка Татьяной Эссауленко и местными депутатами, чтобы посмотреть, как кормят первоклассников.
Сейчас в новосибирских школах питание для детей с
В марте региональные власти повысили сумму, выделяемую на горячие питание для начальных классов. Для областных школ сумму увеличили с 64,3 до 67,79 рубля на ученика в день (+3,49 рубля). Для городских школ — с 65,47 рубля до 70 рублей на человека в день (+4,53 рубля). Детям из многодетных и малоимущих семей выделяют 61,8 рубля в день, до этого было 60 рублей (+1,8 рубля).
Инфляция при этом разогналась значительно. По данным Новосибиркстата, наибольшее повышение цен в марте по сравнению с февралем отмечено на свежие помидоры — на 46,7%, репчатый лук — на 45,7%, бананы — на 41,7%, белокочанную капусту — на 36,9%, груши — на 23,8%, свеклу — на 21,4%, морковь — на 19,5%, виноград — на 15,1%, говорится в докладе статистиков.
О том, как на 70 рублей в день можно накормить ребенка, мы спросили у директора комбината питания «Левобережный», который обслуживает часть школ Новосибирска, Юрия Перетяткевича.
— В моем случае в этой цене заложена и моя себестоимость. Когда строил комбинат, я всё это предусматривал. Уложиться в 70 рублей удается за счет оптимизации закупок и производства, применения новых технологий. Полуфабрикаты готовятся на комбинате, мы их доставляем в школы и на месте готовим. Пока ноль в ноль выходим, потому что в 70 рублях заложена и моя прибыль. Хотя это сырьевая стоимость. Мы сейчас благотворительностью занимаемся по большому счету, — объяснил Юрий Перетяткевич.
По его словам, ситуацию осложнил и рост цен на продукты:
— Рост цен повлиял. Но за счет того, что мы сделали закупки в предыдущий период, у нас на складах еще есть остатки. Пока что держимся. Сейчас, думаю, цены стабилизируются, будем ориентироваться, — сказал предприниматель.
По данным «Контур.Фокуса», в Новосибирске зарегистрировано два комбината питания «Левобережный» по одному адресу. Первый (ООО «КПЛ») — с 2014 года, его учредитель и директор — Екатерина Кузнецова. Второй (ООО «Комбинат "Левобережный"») учрежден в 2020 году, его учредитель также Екатерина Кузнецова, а управляющим является Юрий Перетяткевич. Выручка ООО «КПЛ» за 2021 год составила 137 миллионов, чистая прибыль — 2,8 миллиона. Выручка комбината «Левобережный» — 77,3 миллиона, чистая прибыль — 3,4 миллиона. Оба предприятия активно участвуют в госзакупках. За последние 12 месяцев «КПЛ» заключил контрактов на 15 миллионов, комбинат «Левобережный» — на 28 миллионов.
Подробнее о том, как обстоят дела со школьным питанием в Новосибирске и что об этом думают родители, мы рассказывали здесь. До этого НГС побывал на одном из комбинатов питания, где готовят еду для новосибирских школьников. Вот фото оттуда.