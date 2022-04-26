Как накормить ребенка на 70 рублей в день? Отвечает директор новосибирского комбината питания

Директор комбината питания «Левобережный» Юрий Перетяткевич рассказал НГС, как им удается готовить обед для школьника на 70 рублей. Он пообщался с нами во время поездки в краснообскую гимназию вместе с главой поселка Татьяной Эссауленко и местными депутатами, чтобы посмотреть, как кормят первоклассников.

Сейчас в новосибирских школах питание для детей с 1-го по 4-й классы оплачивают из бюджета. Обеды в школы поставляют комбинаты питания, с которыми заключается договор. На каждого ребенка в день выделена определенная сумма, за эти деньги комбинат должен предоставить ребенку питание в течение дня.