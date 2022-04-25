«Раньше были огурцы и помидоры, сейчас нет»: стоимость школьных обедов подняли до 70 рублей. Можно ли нормально поесть?

Как кормят детей в Новосибирске

Сейчас в новосибирских школах питание для детей с 1-го по 4-й классы оплачивают из бюджета. Обеды в школы поставляют комбинаты питания, с которыми заключается договор.

На каждого ребенка в день выделена определенная сумма, за эти деньги комбинат должен предоставить ребенку питание в течение дня. В марте региональный Минобр отреагировал на рост цен и повысил эту сумму.

— В связи с ростом цен на продовольственные товары проведены оперативные мероприятия по предотвращению возможных нарушений в сфере школьного питания, — рассказали НГС в региональном Министерстве образования. Среди таких мероприятий назвали еще мониторинг цен.

Так, для областных школ сумму увеличили с 64,3 до 67,79 рубля на ученика в день (+3,49 рубля). Для городских школ — с 65,47 рубля до 70 рублей на человека в день (+4,53 рубля). Детям из многодетных и малоимущих семей выделяют 61,8 рубля в день, до этого было 60 рублей (+1,8 рубля).

Инфляция при этом разогналась значительно. По данным Новосибиркстата, наибольшее повышение цен в марте по сравнению с февралем отмечено на свежие помидоры — на 46,7%, репчатый лук — на 45,7%, бананы — на 41,7%, белокочанную капусту — на 36,9%, груши — на 23,8%, свеклу — на 21,4%, морковь — на 19,5%, виноград — на 15,1%, говорится в докладе статистиков.