«Раньше были огурцы и помидоры, сейчас нет»: стоимость школьных обедов подняли до 70 рублей. Можно ли нормально поесть?
В России поставщики питания столкнулись с проблемами при закупках. Рассказываем, как дела у нас
В конце марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что запасов школьного питания по прежним ценам хватит на пару недель, после придется покупать дороже. Это может осложнить выполнение президентской программы по обеспечению бесплатным горячим питанием младших школьников. Сейчас на каждого ребенка в день выделяется фиксированная сумма, а рост цен может повлиять на качество или количество еды. НГС узнал, как обстоят дела с питанием школьников, на какую сумму кормят детей в Новосибирской области и что про это думают родители.
Как кормят детей в Новосибирске
Сейчас в новосибирских школах питание для детей с 1-го по 4-й классы оплачивают из бюджета. Обеды в школы поставляют комбинаты питания, с которыми заключается договор.
На каждого ребенка в день выделена определенная сумма, за эти деньги комбинат должен предоставить ребенку питание в течение дня. В марте региональный Минобр отреагировал на рост цен и повысил эту сумму.
— В связи с ростом цен на продовольственные товары проведены оперативные мероприятия по предотвращению возможных нарушений в сфере школьного питания, — рассказали НГС в региональном Министерстве образования. Среди таких мероприятий назвали еще мониторинг цен.
Так, для областных школ сумму увеличили с 64,3 до 67,79 рубля на ученика в день (+3,49 рубля). Для городских школ — с 65,47 рубля до 70 рублей на человека в день (+4,53 рубля). Детям из многодетных и малоимущих семей выделяют 61,8 рубля в день, до этого было 60 рублей (+1,8 рубля).
Инфляция при этом разогналась значительно. По данным Новосибиркстата, наибольшее повышение цен в марте по сравнению с февралем отмечено на свежие помидоры — на 46,7%, репчатый лук — на 45,7%, бананы — на 41,7%, белокочанную капусту — на 36,9%, груши — на 23,8%, свеклу — на 21,4%, морковь — на 19,5%, виноград — на 15,1%, говорится в докладе статистиков.
Когда сумму увеличили: 23 марта вышли постановления мэрии «О внесении изменений в пункт 2.1 Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска, установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 27.08.2020
— На указанную стоимость организуется рацион горячего питания, завтрака или обеда, в соответствии с графиком питания обучающихся, утвержденным руководителем общеобразовательной организации, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Мы обратились к директорам новосибирских комбинатов питания, чтобы узнать, как им удается накормить ребенка за 70 рублей в день и усложнится ли эта задача из-за выросших цен. Однако на предприятиях согласились общаться только через департамент образования.
Тем не менее заместитель директора АО «Уральский комбинат социального питания» Татьяна Паладий рассказала нашим коллегам из 74.RU, что договоры со школами комбинат заключил в начале года. Из-за роста цен сейчас их сложно выполнить:
— Сейчас мы вынуждены закупаться по цене выше, чем планировали с начала года. Очень тяжело сейчас выполнить условия договора, которые были достигнуты на начало учебного года. Одним из пунктов является соблюдение меню. Сейчас это сложно — даже не из-за цены, а потому что поставщики не могут поставить тот нужный объём сырья и продовольственной продукции, который нам необходим. Вот сейчас у нас, скорее всего, будут проблемы с овощами — это капуста, картофель, морковь. Также мы понимаем, что санкционные мероприятия отразятся на фруктах — это бананы, цитрусовые, киви, замороженная ягода, — объяснила Татьяна Паладий.
Она уточнила, что комбинат успел выкупить у поставщиков продукты по старым ценам по отыгранным контрактам, но запасов хватит ненадолго. Позиции, которые не успели купить, придется заменить.
Что говорят в школах?
В школах Новосибирска пока не заметили роста цен. По словам директора образовательного центра «Горностай» Ирины Путинцевой, ассортимент блюд удалось сохранить благодаря тому, что они успели закупить продукты заранее:
— А также благодаря поставщикам, которые добросовестно исполнили действующие контракты. Нам удается уложиться в установленную сумму, хотя это непросто. В настоящее время мы готовим новое весеннее меню с учетом сезонности и текущей ситуации на рынке. Надеемся, что детям понравится, — поделилась планами Ирина Путинцева.
Говоря о замечаниях от родителей, Ирина Путинцева отмечает, что «они были и будут всегда», ведь школьная столовая кормит более 4000 детей.
Директор СОШ
— Нас обслуживает комбинат «Левобережный», заключен контракт на организацию горячего питания. Мы на 64 рубля выдерживали норму, сейчас подняли до 70 рублей. Провели работу, перезаключили соглашения, чтобы откормить по этой сумме до конца года. У нас никаких волнений о том, что наши дети не будут накормлены, нет, мы спокойны, — рассказала Евгения Кислицына.
Меньше овощей стало в меню специальной коррекционной школы
— У нас дети с ограниченными возможностями здоровья, у них другое питание. Детям с 7 до 10 лет выделяют 123 рубля, тем, кто старше 11, — 140 рублей. Такого, чтобы порции уменьшились, нет. Единственное, раньше были огурцы и помидоры как закуска, сейчас их нет, — рассказали в школе.
«Особо не жалуется, ест, что дают»
— Сын у меня учится во втором классе. Несмотря на то что в еде он у меня достаточно привередливый, еда в столовой его устраивает. Он мне всегда говорит, что всё там съедает, ничего не докупает. Но он учится во вторую смену и, думаю, не сильно голодает, потому что перед занятиями что-то дома перехватывает. За последний месяц тоже ничего не изменилось, он говорит, — рассказывает Василий, отец второклассника из лицея
Как отмечает мама первоклассницы из Первомайского района Александра, они с дочкой не ощутили изменений в школьном меню за последние 2 месяца. Вместе с тем качество еды всё равно вызывает вопросы:
— Там такая типовая школьная еда: печень, перловка. Она говорит, что в садике кормили вкуснее. Но она особо не жалуется, ест, что дают, страдает, но ест. Говорит, что ей ни разу не было вкусно за год, — замечает Александра.
Не заметила особых изменений и Алена, мама школьника из
— Недавно родителям выдали анкеты о еде в столовой. Большая часть вопросов была про сервировку стола, а не конкретно про еду. По рассказам ребенка, они едят через раз, если что-то нормальное, то могут поесть, но в основном всё остается. Они заменяют это печеньками, шоколадками, сосисками в тесте, — перечисляет Алена.
Ее слова подтверждает и ученик второго класса, который по просьбе НГС оценил школьное меню:
— Иногда я там ем, иногда нет. Иногда там вкусно, иногда нет. Иногда дают рыбные котлеты, а они чуть-чуть теплые. Овощи не дают. [Попить] чай, компот, иногда что-нибудь кислое, с лимоном. Самое любимое у меня — это сосиска в тесте. Еще иногда бывают котлеты, может, какая-нибудь картошка. Нравятся мне, наверное, макароны. Там это самое хорошее, — рассказал молодой человек.
Как уложиться в 70 рублей
Ежедневное меню для детей публикуют на сайтах школы. Например, 21 марта на завтрак ученикам гимназии
Школа
Жидкую молочную манную кашу с маслом и какао с молоком подали ученикам
Куриный биточек, горошницу и какао с молоком дали на завтрак ученикам СОШ
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Мы просили наших читателей присылать фотографии бесплатного школьного питания. Посмотреть их можно здесь.
НГС побывал на одном из комбинатов питания, где готовят еду для новосибирских школьников. Вот фото оттуда.
Как директор обычной школы стала лучшей в стране и отменила четверти (и это не гимназии в центре).