Рост конфликтов в новосибирских школах связали с двухлетними ковидными ограничениями

В Новосибирской области увеличилось количество обращений, связанных с конфликтами в школе. Это следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области за 2021 год. Специалисты связывают такую тенденцию с коронавирусными ограничениями.
За 2021 год в отдел уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области поступило 612 обращений. 203 из них из-за конфликтов между участниками образовательного процесса. 67 обращений — конфликты и безопасность в дошкольных образовательных организациях. Всего 270 обращений было связано с конфликтами.
В докладе сотрудники отдела уполномоченного по правам ребенка указали, что среди обращений по вопросам права на образование 44% составляют проблемы конфликтов участников образовательного процесса. Они уточняют, что эта проблема должна стать первоочередной в деятельности уполномоченного в 2022 году.
— Можно предположить, что рост конфликтности и агрессии в образовательных организациях связан с последствиями ограничений двух последних лет. Эта проблема требует современных качественных исследований, а, следовательно, привлечения ученых и специалистов, — рассказали в докладе Уполномоченного по правам ребенка.
К снижению уровня конфликтности собираются подключать общественные силы. Для решения проблемы будут организовывать слушания, круглые столы, консультации специалистов.
Помимо этого в отдел уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области поступило 145 обращений о предоставление места в дошкольной образовательной организации, 15 обращений — обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
При этом 135 жителей Новосибирской области обратились из-за нехватки мест в образовательных учреждениях, особенно при зачислении в первый класс. 47 обращений было связано с образовательным процессом в детских учреждениях дополнительного образования.
НГС направил запрос к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, чтобы выяснить, по каким конфликтам поступали обращения и как именно уполномоченный собирается решать эту проблему.
С сегодня, 1 апреля, начинается запись детей в школы. В этом году в области ожидают 40 тысяч первоклассников, в Новосибирске — 23 тысячи.