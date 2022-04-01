Рост конфликтов в новосибирских школах связали с двухлетними ковидными ограничениями

В Новосибирской области увеличилось количество обращений, связанных с конфликтами в школе. Это следует из доклада уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области за 2021 год. Специалисты связывают такую тенденцию с коронавирусными ограничениями.

За 2021 год в отдел уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области поступило 612 обращений. 203 из них из-за конфликтов между участниками образовательного процесса. 67 обращений — конфликты и безопасность в дошкольных образовательных организациях. Всего 270 обращений было связано с конфликтами.