Можно выйти: Роспотребнадзор снял самые строгие ковидные запреты в школах

Роспотребнадзор снял часть коронавирусных ограничений в учебных заведениях и других учреждениях для детей и молодежи. В ведомстве объясняют это снижением заболеваемости COVID-19 в стране.

Теперь каждый школьный класс не будет закреплен за конкретным кабинетом, школы, садики и секции могут посещать и те, кто в них не занимается, на итоговых аттестациях отменяется социальная дистанция в 1,5 метра. Также больше не нужна справка о здоровье, если учащийся контактировал с больным COVID-19, и отменено требование начинать уроки и перемены для разных классов в разное время.