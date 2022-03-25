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Можно выйти: Роспотребнадзор снял самые строгие ковидные запреты в школах

Впрочем, часть ограничений еще осталась

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На экзаменах теперь не будет рассадки с дистанцией в полтора метра

На экзаменах теперь не будет рассадки с дистанцией в полтора метра

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Роспотребнадзор снял часть коронавирусных ограничений в учебных заведениях и других учреждениях для детей и молодежи. В ведомстве объясняют это снижением заболеваемости COVID-19 в стране.

Теперь каждый школьный класс не будет закреплен за конкретным кабинетом, школы, садики и секции могут посещать и те, кто в них не занимается, на итоговых аттестациях отменяется социальная дистанция в 1,5 метра. Также больше не нужна справка о здоровье, если учащийся контактировал с больным COVID-19, и отменено требование начинать уроки и перемены для разных классов в разное время.

В Роспотребнадзоре отмечают, что допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе, увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от вместимости.

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При этом сохраняются требования обследовать персонал загородных летних лагерей на коронавирус перед началом смены, а еженедельное тестирование в течение смены отменено. Также пока не отменены генеральные уборки перед открытием, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков.

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