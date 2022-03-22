«Не знала, что озвучка принесет деньги»: школьница выучила в локдаун китайский и зарабатывает переводом комиксов до 1500 долларов

Она показала нам свое рабочее место — письменный стол, мощный компьютер и микрофон для записи звука. В такой мини-студии девушка не только учит китайский и готовится к ЕГЭ, но и озвучивает китайские комиксы.

— Увидела комиксы случайно в рекомендациях, и мне показалось, что это очень весело. Я тогда не знала, что озвучка принесет деньги. И я даже сначала не хотела подключать монетизацию, думала — ну это же прикол. А когда на канал подписалось уже 30 тысяч человек, я решила: почему бы и нет.