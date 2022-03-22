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«Не знала, что озвучка принесет деньги»: школьница выучила в локдаун китайский и зарабатывает переводом комиксов до 1500 долларов

Регина Магировская — одна из немногих собирается сдавать ЕГЭ по китайскому языку

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Регина собирается сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Регина собирается сдавать ЕГЭ по китайскому языку

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В 2022 году около десятка выпускников школ Красноярского края выбрали ЕГЭ по китайскому языку. Среди них — Регина Магировская. 17-летняя школьница увлеклась восточной культурой три года назад, когда начала озвучивать китайские комиксы и выкладывать их в Сеть. Аудитория ее канала на YouTube — 115 000 человек со всего мира. Мы побывали в гостях у Регины, чтобы узнать, как ей удается зарабатывать на своем хобби тысячи долларов и для чего она встает каждый день в 5 утра.

— У меня есть хобби, я перевожу и озвучиваю комиксы с английского. Но изначально они на китайском. Так приобщилась к китайской культуре, мне стало интересно. И во время локдауна я решила начать изучать китайский, — вспоминает Регина Магировская.

Девушка попробовала озвучивать комиксы 3 года назад

Девушка попробовала озвучивать комиксы 3 года назад

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Она показала нам свое рабочее место — письменный стол, мощный компьютер и микрофон для записи звука. В такой мини-студии девушка не только учит китайский и готовится к ЕГЭ, но и озвучивает китайские комиксы.

— Увидела комиксы случайно в рекомендациях, и мне показалось, что это очень весело. Я тогда не знала, что озвучка принесет деньги. И я даже сначала не хотела подключать монетизацию, думала — ну это же прикол. А когда на канал подписалось уже 30 тысяч человек, я решила: почему бы и нет.

Регина сама озвучивает и монтирует звук

Регина сама озвучивает и монтирует звук

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Сейчас на канале Регины 115 тысяч подписчиков. Все они ждут выхода новой серии и оставляют девушке комментарии.

У девушки в интернете есть своя постоянная аудитория

У девушки в интернете есть своя постоянная аудитория

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Сейчас на озвучку и монтаж одного эпизода китайского комикса у школьницы уходит не более 6 часов.

— В среднем получается заработать на этом тысячу-полторы долларов в месяц. Мы планируем с семьей переехать в свой дом, там идет ремонт, и я на эти деньги обустраиваю свой этаж. Сейчас монетизация на YouTube в России запрещена, доходы идут только от зарубежных пользователей, поэтому упали в три раза, — объясняет девушка.

Регина считает, что если изучаешь язык, нужно практиковаться каждый день

Регина считает, что если изучаешь язык, нужно практиковаться каждый день

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По словам Регины, сейчас ее видеоблог — один из самых крупных в СНГ, в основном на канал подписаны такие же школьники.

Девушка сама придумала для себя правило — заниматься языком ежедневно, хоть и понемногу.

— Я стараюсь смотреть видео, встречаю слова неизвестные — сразу смотрю перевод. Китайский, я считаю, надо учить с репетитором, потому что там очень много похожих слов, слогов, тонов — их все нужно различать. Можно много ошибок понаделать. Я занимаюсь с репетитором 4 часа в неделю. Пишу эссешки, ну и готовлюсь к ЕГЭ. Сложнее всего писать, потому что если ты забыл какую-то черточку, то всё уже сломалось, — с улыбкой объясняет Регина.

На канал школьницы подписаны 115 тысяч человек

На канал школьницы подписаны 115 тысяч человек

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С будущим школьница уже определилась — хочет поступать на факультет информатики и стать программистом. Есть и запасной вариант — факультет иностранных языков, кафедра восточных языков. Помимо китайского, она планирует сдавать ЕГЭ по английскому языку, профильной математике, русскому языку и обществознанию.

Как признается Регина, желание качественно подготовиться к выпускным экзаменам подтолкнуло ее перейти на семейное обучение в начале 11 класса. Это значит, что последний учебный год ей не нужно ходить в школу — с учителями она теперь встречается только на важных контрольных и на консультациях по ЕГЭ.

Китайское письмо дается девушке легко

Китайское письмо дается девушке легко

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— Мы с подругой из моего класса вместе ушли на семейное. У нас теперь есть чат, где мы обсуждаем, где какие задания нужно делать. Иногда делим между собой, чтоб делать не все (улыбается). Родители знают, что я всегда хорошо училась сама, поэтому за мной пристально не следят, доверяют. Возможно, нужно было раньше уйти. На «пробниках» ЕГЭ балл высокий, и мне так спокойней. Не нужно идти никуда, отвлекаться. Но на выпускной я собираюсь, — объясняет школьница.

Чтобы всё успевать, девушка просыпается очень рано

Чтобы всё успевать, девушка просыпается очень рано

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Несмотря на то что в школу Регина не ходит, график учебы у нее все-таки плотный. А раннее утро — самое продуктивное время.

— Я просыпаюсь в 5–6 утра, умываюсь, начинаю заниматься, делаю домашние задания до 12–13 часов. Потом иду в школу, если назначена консультация с учителем. Потом репетиторы — они почти все по московскому времени работают, поэтому занятия во второй половине дня. Ну а в 10 вечера спать, чтобы проснуться в 5 или в 6 (улыбается). Я так больше успеваю — лучше с утра, чем ночью, — говорит она.

В начале <nobr class="_">11-го</nobr> класса Регина перешла на семейное обучение

В начале 11-го класса Регина перешла на семейное обучение

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Школьница признается, что практиковать язык в Красноярске почти не с кем. В школе преподавателей китайского нет. Выручает видеосвязь.

— Я разговаривала с некоторыми китайцами по видео, всё было нормально. Но у них и менталитет такой, они всегда говорят: «О, какой у тебя классный китайский!» Правда, еще в самом начале обучения я созвонилась с китайцем, он оказался из деревни, а там китайцы не говорят на основном диалекте, у них свой. И он меня не понял. У меня сначала весь мир рухнул, я думаю, что-то, видать, не доучила (смеется). Ну а потом оказалось, что мы просто на разных диалектах говорили.

Регина мечтает побывать в Китае

Регина мечтает побывать в Китае

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Девушка вспоминает наставления дедушки: он всегда говорил, что надо учить именно китайский, так как Китай, по его мнению, «очень прогрессивная страна». Ну а пока Регине остается только усердно готовиться, сдавать ЕГЭ и ждать, когда откроются границы. Чтобы исполнить еще одну мечту — побывать в Китае и свободно практиковать язык.

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