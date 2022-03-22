«Не знала, что озвучка принесет деньги»: школьница выучила в локдаун китайский и зарабатывает переводом комиксов до 1500 долларов

В 2022 году около десятка выпускников школ Красноярского края выбрали ЕГЭ по китайскому языку. Среди них — Регина Магировская.
— У меня есть хобби, я перевожу и озвучиваю комиксы с английского. Но изначально они на китайском. Так приобщилась к китайской культуре, мне стало интересно. И во время локдауна я решила начать изучать китайский, — вспоминает Регина Магировская.
Она показала нам свое рабочее место — письменный стол, мощный компьютер и микрофон для записи звука. В такой мини-студии девушка не только учит китайский и готовится к ЕГЭ, но и озвучивает китайские комиксы.
— Увидела комиксы случайно в рекомендациях, и мне показалось, что это очень весело. Я тогда не знала, что озвучка принесет деньги. И я даже сначала не хотела подключать монетизацию, думала — ну это же прикол. А когда на канал подписалось уже 30 тысяч человек, я решила: почему бы и нет.
Сейчас на канале Регины 115 тысяч подписчиков. Все они ждут выхода новой серии и оставляют девушке комментарии.
Сейчас на озвучку и монтаж одного эпизода китайского комикса у школьницы уходит не более
— В среднем получается заработать на этом тысячу-полторы долларов в месяц. Мы планируем с семьей переехать в свой дом, там идет ремонт, и я на эти деньги обустраиваю свой этаж. Сейчас монетизация на YouTube в России запрещена, доходы идут только от зарубежных пользователей, поэтому упали в три раза, — объясняет девушка.
По словам Регины, сейчас ее видеоблог — один из самых крупных в СНГ, в основном на канал подписаны такие же школьники.
Девушка сама придумала для себя правило — заниматься языком ежедневно, хоть и понемногу.
— Я стараюсь смотреть видео, встречаю слова неизвестные — сразу смотрю перевод. Китайский, я считаю, надо учить с репетитором, потому что там очень много похожих слов, слогов, тонов — их все нужно различать. Можно много ошибок понаделать. Я занимаюсь с репетитором
С будущим школьница уже определилась — хочет поступать на факультет информатики и стать программистом. Есть и запасной вариант — факультет иностранных языков, кафедра восточных языков. Помимо китайского, она планирует сдавать ЕГЭ по английскому языку, профильной математике, русскому языку и обществознанию.
Как признается Регина, желание качественно подготовиться к выпускным экзаменам подтолкнуло ее перейти на семейное обучение в начале 11 класса. Это значит, что последний учебный год ей не нужно ходить в школу — с учителями она теперь встречается только на важных контрольных и на консультациях по ЕГЭ.
— Мы с подругой из моего класса вместе ушли на семейное. У нас теперь есть чат, где мы обсуждаем, где какие задания нужно делать. Иногда делим между собой, чтоб делать не все (улыбается). Родители знают, что я всегда хорошо училась сама, поэтому за мной пристально не следят, доверяют. Возможно, нужно было раньше уйти. На «пробниках» ЕГЭ балл высокий, и мне так спокойней. Не нужно идти никуда, отвлекаться. Но на выпускной я собираюсь, — объясняет школьница.
Несмотря на то что в школу Регина не ходит, график учебы у нее все-таки плотный. А раннее утро — самое продуктивное время.
— Я просыпаюсь в 5–6 утра, умываюсь, начинаю заниматься, делаю домашние задания до 12–13 часов. Потом иду в школу, если назначена консультация с учителем. Потом репетиторы — они почти все по московскому времени работают, поэтому занятия во второй половине дня. Ну а в 10 вечера спать, чтобы проснуться в 5 или в 6 (улыбается). Я так больше успеваю — лучше с утра, чем ночью, — говорит она.
Школьница признается, что практиковать язык в Красноярске почти не с кем. В школе преподавателей китайского нет. Выручает видеосвязь.
— Я разговаривала с некоторыми китайцами по видео, всё было нормально. Но у них и менталитет такой, они всегда говорят: «О, какой у тебя классный китайский!» Правда, еще в самом начале обучения я созвонилась с китайцем, он оказался из деревни, а там китайцы не говорят на основном диалекте, у них свой. И он меня не понял. У меня сначала весь мир рухнул, я думаю, что-то, видать, не доучила (смеется). Ну а потом оказалось, что мы просто на разных диалектах говорили.
Девушка вспоминает наставления дедушки: он всегда говорил, что надо учить именно китайский, так как Китай, по его мнению, «очень прогрессивная страна». Ну а пока Регине остается только усердно готовиться, сдавать ЕГЭ и ждать, когда откроются границы. Чтобы исполнить еще одну мечту — побывать в Китае и свободно практиковать язык.