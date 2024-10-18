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Экономика В Госдуме считают, что зарплаты россиян выросли почти до 90 тысяч. А сколько у вас?

В Госдуме считают, что зарплаты россиян выросли почти до 90 тысяч. А сколько у вас?

Россиянам стали платить больше из-за борьбы с нелегальными мигрантами

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91 комментарий

Средняя зарплата в РФ подскочила почти на четверть

Жители России ежемесячно получают порядка 87 тысяч рублей. По крайней мере, так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Годом ранее показатель был на уровне 71 тысячи.

— У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21%. Это в среднем 87 тысяч рублей на федеральном уровне, — привела статистику Светлана Бессараб.

Зарплаты резко выросли из-за того, что число нелегальных мигрантов, которые всегда были дешевой рабочей силой, снижается. Теперь страна рассчитывает на собственные силы, что также влечет рост зарплат, подчеркнула депутат.

— Когда мы достигли исторического минимума по безработице, обратной стороной этой медали получили одновременно и высокий спрос на рабочую силу. Работодатели в условиях новых возможностей начали конкурировать за право привлечения работника, а это означает и увеличение зарплат, и улучшение условий труда, — приводит слова депутата Lenta.ru.

Хоть она не исключила, что в ряде регионов сотрудникам платят меньше.

По данным «СберАналитики», такой рост зарплат, о котором сказала Бессараб, за год был только у четырех категорий:

  • у сотрудников на обрабатывающих производствах — на 27%;

  • у работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — на 25%;

  • у добывающих полезные ископаемые — на 21,6%;

  • у строителей — на 21%.

Самые высокие зарплаты — в добывающих компания, 133,8 тысячи рублей до вычета налогов, приводит данные аналитиков ТАСС. На второй строчке рейтинга — IT-сфера, которая предлагает в среднем 123,6 тысячи рублей, на третьем месте — финансовая, где платят 115 тысяч рублей.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин уверен, что маленьких зарплат в России больше не будет.

— Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли и будут продолжать расти дальше, — сказал он, выступая на форуме «Производительность 360». Однако, по его мнению, всему виной дефицит управленческих компетенций менеджеров.

При этом Банк России увидел признаки снижения напряженности на рынке труда на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Как следует из доклада ЦБ «О чем говорят тренды», в сентябре 2024 года в России наблюдалось замедление роста заработных плат, а также уменьшение темпов найма новых сотрудников.

А сколько вы зарабатываете в месяц?

До 40 тысяч рублей
40–60 тысяч рублей
60–80 тысяч рублей
80–100 тысяч рублей
100–150 тысяч рублей
Выше 150 тысяч рублей
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Зарплата Светлана Бессараб Экономика ЦБ Миграция
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Комментарии
92
mirror
26 минут
Бессараб в Бессарабию. С какого потолка они эту цифирь берут? Если на ХХ или всяких сайтах о трудоустройстве пишут от 100 тыр, то читай - оклад 20-25 тыр, остальное - %, КПИ, премии за выполнение и перевыполнение, а это весчь эфемерная, будет или нет, то начальству на усмотрение, а ещё эсть куча штрафов.
Гость
33 минуты
Кто понесёт наказание за этот фэйк о высоких зарплатах?
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