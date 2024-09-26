«Привязка к стоимости бензина»: в Новосибирской области собираются повысить транспортный налог

Налог на автомобили станет больше, если законопроект примут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области хотят повысить транспортный налог. Законопроект об актуализации налогового законодательства сегодня, 26 сентября, рассматривали на сессии заксобрания. С докладом выступал министр финансов региона Виталий Голубенко.

Депутаты решили повысить ставку на транспортный налог. Она не повышалась с 2021 года, хотя росли цены на бензин и заработная плата. По словам Виталия Голубенко, это будет небольшое повышение и несильно скажется на налогоплательщиках.

— Концепция, по которой предлагается актуализация ставок, та же, что мы проработали в 2021 году. Это привязка к росту стоимости бензина. Как видите, повышение очень незначительное. Тем более что это годовые показатели, — отметил Виталий Голубенко.

В бюджет региона эта поправка даст дополнительные 224 миллиона рублей. Больше будут платить владельцы тех автомобилей, у которых больше лошадиных сил.

На сессии продемонстрировали следующую картинку, из которой следует, по какому принципу высчитывают необходимый рост налога. При этом больше будут платить владельцы тех автомобилей, у которых больше лошадиных сил.

Бензин за три года подорожал на 10% Источник: Заксобрание Новосибирской области











Депутат Яков Новоселов отметил, что повышение налога может повысить инфляцию.

— В 2021 году говорили, что средства будут уходить на ремонт дорог. Но как-то люди не увидели качество дорог, — добавил Яков Новоселов.

Как ответил Виталий Голубенко, владельцы будут платить на 150–200 рублей в год больше.

— Предположение, что рост транспортного налога повлияет на инфляцию, неверно, — ответил Новоселову Виталий Голубенко.

Сергей Левшенков из «Новый людей» отметил, что в 2021 году налог поднялся в полтора раза. И еще одно увеличение налога может привести к тому, что машины станут роскошью для жителей, а не средством передвижения.

— У нас и так получается двойное налогообложение. Так как в каждом литре бензина около 20% — это налог, акциз. У нас и так есть ОСАГО, есть еще налоги. Мы бились с проблемой с утильсбором. Мы предлагаем данный законопроект не поддерживать, — предложил Сергей Левшенков.

Также депутат от КПРФ Роман Яковлев не поддержал законопроект и сказал, что от этого изменения больше всего пострадают те, у кого меньше денег.

— У нас опять будут богатые богатеть, а бедные беднеть. Этот налог ударит по тем, кто бережет каждую копейку, — считает депутат.

Им возразил Андрей Панферов от «Единой России». В частности, он отметил, что Новосибирская область помогает СВО и на это тоже нужны деньги.

— 100 рублей в год в казну Новосибирской области на помощь в том числе региону — это не так много. Почему мы не говорим, что у граждан есть обязанности перед государством? Повышение зарплаты есть. Я обращаюсь к фракции «Единой России». Те люди, которые интересуются политикой и экономикой нашей области и страны в целом, ни слова не скажут, если будут платить больше, — добавил Андрей Панферов.

В первом чтении закон будет принят. За проголосовали 52 депутата, а против — 7. Закон будет также рассматриваться во втором чтении. К этому времени депутаты могут внести поправки.