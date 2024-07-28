Подорожают алкоголь, шампуни и другие товары. Что будет с ценами в России после внедрения новых пошлин

Экономисты уверены, что новые пошлины в первую очередь ударят по кошелькам россиян Источник: Дарья Пона / 74.RU











С 27 июля в России начали действовать новые пошлины на ввоз самых популярных товаров из недружественных стран. Все эти меры направлены на защиту внутреннего производства, заявляют чиновники. И обещают, что мера временная и будет действовать лишь до 31 декабря 2024 года.

Для каждой категории товаров установили свои ставки пошлин. Например, на алкогольные напитки (включая вермуты, пиво и вино) новая пошлинная ставка составит 20% от таможенной стоимости. Но не менее $1,5 за литр. На остальные товары (кондитерские изделия, шампуни, духи и многое другое) , пошлины будут составлять от 35% до 50%.

Ставки на разные категории товаров охватывают все недружественные страны. Но для некоторых сделаны исключения. Для Польши вырастает пошлина на чистящие и моющие средства, косметику, духи и туалетную воду до 35%.

Что касается других средств гигиены и бытовой химии (шампуни, лаки для волос, зубная паста, дезодоранты), то в стоп-списке кроме Польши также США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.



Разная пошлина будет и для шоколадных изделий: 50% от таможенной стоимости — для Литвы, Латвии и Эстонии и €0,6 за 1 кг для других недружественных стран.



Повышается пошлина (до 35%) для обоев и верхней одежды, ввозимой конкретно из стран Балтии.



Нетрудно подсчитать, что новые заградительные пошлины коснутся таких брендов, как Gillette, Colgate, Johnson & Son, Lacalut White, Blend-a-Med, President (средства гигиены), Nutella, Ritter Sport, Oreo, Chupa Chups, Milka, Toffifee, Toblerone (сладости) и многих других.



Как введение заградительных пошлин повлияет на российский рынок, корреспонденты MSK1.RU выяснили у экономиста, сооснователя и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константина Калугина.



— В постановлении правительства перечислены 56 товарных категорий, в том числе весьма экзотичные: спортивные винтовки, свинцовые аккумуляторы, застежки-молнии, обои. Но в основном упоминаются сладости, алкоголь и бытовая химия. Насколько цены на эти товары вырастут?



— Ну давайте разбираться по разным категориям отдельно. Возьмем для примера пиво. Основными поставщиками пива из-за рубежа являются Германия, Чехия и Бельгия, оно также поставляется из Великобритании, Австрии и других стран, которые относятся к категории недружественных.



С июля 2023 по июль 2024 года импортное пиво в среднем уже подорожало на 9,4%. И это, конечно, не окончательная цифра. Подорожание, причем существенное, продолжится. Стоимость импортного пива, по нашим оценкам, уже в этом году увеличится на 20–25%, поскольку таможенные пошлины будут включены в себестоимость товаров.



А вот зарубежные кондитерские изделия с июля 2023 года по настоящее время подорожали в среднем на 15,4%. Больше всего подорожали зефир и мармелад — на 21,5%, в меньшей степени шоколад — на 15,8% и совсем незначительно печенье — на 5,2%. Повышение пошлин на сладости из недружественных стран в ближайшие полгода увеличит цены на импортные кондитерские изделия примерно на 35%.



Говоря, например, о шампунях и моющих средствах, стоит отметить, что за год они уже подорожали на 8% и 10,1% соответственно. А вот импортный парфюм стал абсолютным рекордсменом — за год цены на него выросли на 83,5%. Теперь цены на шампуни и моющие средства могут вырасти примерно на 30%, а вот парфюм может подорожать еще на 40%.



— А насколько вообще велика доля импорта из недружественных стран?



— Ну, скажем, доля импортного пива на прилавках отечественных магазинов не превышает 7%. А значит, на цене отечественного пива (и пива из дружественных стран), повышение пошлин существенно не отразится.



То же самое касается сладостей. Речь идет о товарных группах, которые представлены в торговых сетях в относительно небольшом количестве, и потребители не заметят существенного повышения цен на другие кондитерские изделия.



А вот с импортным вином ситуация совершенно иная.



Начнем с того, что за год его стоимость уже увеличилась на 35,3%. И поставляется оно в существенной мере из недружественных стран. Заметнее всего повышение пошлин отразится на стоимости недорогих вин, они подорожают примерно на 30%, в более дорогих сегментах подорожание будет менее существенным.



Однако есть важная деталь, на которую стоит обратить внимание. Повышение цен на импортное вино может повлечь увеличение стоимости отечественного, так как доля вина, поставляемого из-за рубежа, составляет примерно 45%. Думаю, отечественные вина в ближайший год могут подорожать на 15%.



— Но почему вообще отечественная продукция должна дорожать? Те, кто придумывал новые пошлины, как раз и хотели стимулировать российское производство и снизить внутренние цены на российские товары.

