Инфляция растет, но банки внакладе не останутся: ЦБ подогнал им богатых клиентов

Центробанк рост инфляции не смог остановить Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центробанк на смягчение не пошел: на заседании 7 июня совет директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16%. И это вопреки прогнозам экспертов о том, что ставка повысится, тем более что крупнейшие российские банки заранее уже подготовились к этому, взвинтив ставки по депозитам до 19%.



Центробанк объясняет сохранение ставки тем, что инфляция перестала замедляться и остается на уровне I квартала 2024 года.



При этом рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Проще говоря, россияне сейчас потребляют всё больше — и промышленность за этим не успевает. А значит, нужно стимулировать бизнес к развитию.



Инфляция выше прогнозов

Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube в беседе с MSK1.RU отмечает, что инфляция по-прежнему выше средних прогнозов того же Центробанка. Однако, принимая решение повысить, оставить или понизить ключевую ставку, он должен балансировать между разными последствиями для финансовой сферы (банков), населения и бизнеса.



Не повысив ставку, банковский регулятор ужесточил риторику, указав на возможность повышения ставки на следующем заседании. А заодно пообещал, что необходимо удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем предполагалось ранее (чтобы инфляция вписалась в целевой показатель — не выше 4% годовых). Выходит, ожидать снижения ключевой ставки стоит не раньше 2025 года.



А те банки, которые поднимали ставки перед заседанием Центробанка (но на котором ключевую ставку так в итоге и не увеличили), уже учли ужесточение сигнала со стороны регулятора. То есть заранее заложили в «цену» депозитов то, что ключевая ставка сохранится на повышенных уровнях. Впрочем, как объясняет MSK1.RU Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк», банковские ставки в мае пошли вверх и еще по одной причине — это значительное увеличение лимитов по переводам между своими счетами в разных банках.



— По сути, отмена существовавшего ограничения в 100 тысяч рублей открыла новый этап конкуренции на розничном рынке, — говорит Шамин. — Повышение лимитов до 30 миллионов рублей снизило барьеры и издержки для клиентов по переходу в другой банк, в котором могут быть более интересные условия по продуктам, более удобное приложение или выше качество поддержки и сервиса. В частности, это актуально для клиентов, у которых зарплатные проекты в крупных банках, поскольку именно в них ранее отсутствовали способы переводов без комиссии на суммы свыше 100 тысяч рублей. И в такой ситуации повышение ставок по вкладам и накопительным счетам стало эффективным инструментом привлечения или сохранения клиентов.



Ничего не изменилось

В такой ситуации банки вряд ли будут снижать ставки, объясняет MSK1.RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев.



— Банки, как правило, повышают процентные ставки по кредитам и вкладам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка. Однако с учетом того, что регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, фактически ничего не поменялось, — говорит Деев. — Некоторые банки успели поднять ставки и по вкладам, и по кредитам лишь на ожиданиях роста ключевой ставки до 17%. Но отката я в ближайшее время не ожидаю, так как более «дорогие» кредиты дадут банкам большую маржу, а большая доходность по депозитам позволит привлечь больше средств вкладчиков.



Деев считает, что для экономики более высокие процентные ставки банков — такое же благо, как и для граждан. Правда, по другим причинам: за счет снижения доступности кредитования и «охлаждения» спроса можно снизить инфляционное давление.



— Однако при длительном сохранении ключевой ставки на уровне 16% эффект на инфляцию может быть ограниченным, поскольку она уже находится на очень высоком уровне, — говорит Деев.



Банки стали выгоднее

Сверхвысокие ставки по депозитам заставляют граждан доставать свои запасы и нести их в банк, так как даже на фондовом рынке в краткосрочной перспективе можно не заработать того, что предложит вклад, объясняет кредитный и ипотечный брокер Юлия Подольская.



— Банки будут привлекать более «экономически выгодных» заемщиков, предлагать лучшие условия и ставки. Например, клиентам среднего сегмента будут предлагать больше залоговых кредитов, — считает Подольская.

