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Экономика Кризис-2024 эксперт Инфляция растет, но банки внакладе не останутся: ЦБ подогнал им богатых клиентов

Инфляция растет, но банки внакладе не останутся: ЦБ подогнал им богатых клиентов

Сбережения россиян из-под подушек и даже с бирж перекочевывают на депозиты под 19% годовых

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Центробанк рост инфляции не смог остановить

Центробанк на смягчение не пошел: на заседании 7 июня совет директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16%. И это вопреки прогнозам экспертов о том, что ставка повысится, тем более что крупнейшие российские банки заранее уже подготовились к этому, взвинтив ставки по депозитам до 19%.

Центробанк объясняет сохранение ставки тем, что инфляция перестала замедляться и остается на уровне I квартала 2024 года.

При этом рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Проще говоря, россияне сейчас потребляют всё больше — и промышленность за этим не успевает. А значит, нужно стимулировать бизнес к развитию.

Инфляция выше прогнозов

Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube в беседе с MSK1.RU отмечает, что инфляция по-прежнему выше средних прогнозов того же Центробанка. Однако, принимая решение повысить, оставить или понизить ключевую ставку, он должен балансировать между разными последствиями для финансовой сферы (банков), населения и бизнеса.

Не повысив ставку, банковский регулятор ужесточил риторику, указав на возможность повышения ставки на следующем заседании. А заодно пообещал, что необходимо удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше, чем предполагалось ранее (чтобы инфляция вписалась в целевой показатель — не выше 4% годовых). Выходит, ожидать снижения ключевой ставки стоит не раньше 2025 года.

А те банки, которые поднимали ставки перед заседанием Центробанка (но на котором ключевую ставку так в итоге и не увеличили), уже учли ужесточение сигнала со стороны регулятора. То есть заранее заложили в «цену» депозитов то, что ключевая ставка сохранится на повышенных уровнях. Впрочем, как объясняет MSK1.RU Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк», банковские ставки в мае пошли вверх и еще по одной причине — это значительное увеличение лимитов по переводам между своими счетами в разных банках.

— По сути, отмена существовавшего ограничения в 100 тысяч рублей открыла новый этап конкуренции на розничном рынке, — говорит Шамин. — Повышение лимитов до 30 миллионов рублей снизило барьеры и издержки для клиентов по переходу в другой банк, в котором могут быть более интересные условия по продуктам, более удобное приложение или выше качество поддержки и сервиса. В частности, это актуально для клиентов, у которых зарплатные проекты в крупных банках, поскольку именно в них ранее отсутствовали способы переводов без комиссии на суммы свыше 100 тысяч рублей. И в такой ситуации повышение ставок по вкладам и накопительным счетам стало эффективным инструментом привлечения или сохранения клиентов.

Ничего не изменилось

В такой ситуации банки вряд ли будут снижать ставки, объясняет MSK1.RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев.

— Банки, как правило, повышают процентные ставки по кредитам и вкладам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка. Однако с учетом того, что регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, фактически ничего не поменялось, — говорит Деев. — Некоторые банки успели поднять ставки и по вкладам, и по кредитам лишь на ожиданиях роста ключевой ставки до 17%. Но отката я в ближайшее время не ожидаю, так как более «дорогие» кредиты дадут банкам большую маржу, а большая доходность по депозитам позволит привлечь больше средств вкладчиков.

Деев считает, что для экономики более высокие процентные ставки банков — такое же благо, как и для граждан. Правда, по другим причинам: за счет снижения доступности кредитования и «охлаждения» спроса можно снизить инфляционное давление.

— Однако при длительном сохранении ключевой ставки на уровне 16% эффект на инфляцию может быть ограниченным, поскольку она уже находится на очень высоком уровне, — говорит Деев.

Банки стали выгоднее

Сверхвысокие ставки по депозитам заставляют граждан доставать свои запасы и нести их в банк, так как даже на фондовом рынке в краткосрочной перспективе можно не заработать того, что предложит вклад, объясняет кредитный и ипотечный брокер Юлия Подольская.

— Банки будут привлекать более «экономически выгодных» заемщиков, предлагать лучшие условия и ставки. Например, клиентам среднего сегмента будут предлагать больше залоговых кредитов, — считает Подольская.

Кстати, следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.

ПО ТЕМЕ
Ключевая ставка Инфляция Банковские вклады Центральный банк России Сбережения
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