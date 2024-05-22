НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

4 м/c,

южн.

 748мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,19
EUR 97,90
Реклама

СРОЧНО

Валерия спела на сцене в Новосибирске — видео

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Бывший угрожает убить
Что с выпускными
До 500 тысяч на вахте
Врачи о главных проблемах
История красотки-бодибилдера
Такие дома строят в городе
Критика улицы Ленина
НГС в Telegram
Экономика Яйца, свёкла и коньяк: на что и как выросли цены в Новосибирске — изучаем статистику

Яйца, свёкла и коньяк: на что и как выросли цены в Новосибирске — изучаем статистику

Цены на перелет в экономклассе самолета снизились почти на 20%

496
10 комментариев
Цены на яйца за месяц выросли более чем на 2%

В Новосибирской области выросли цены на свеклу, чай и коньяк. Новосибирскстат опубликовал данные о росте потребительских цен в апреле 2024 года.

Так в целом уровень инфляции в Новосибирской области в апреле составил 0,6%, продукты подорожали на процент, непродовольственные товары — на 0,6%. Цены на услуги в регионе выросли на 0,1%.

В группе продуктов питания сильнее всего подорожала свекла — сразу на 25%. Морковь прибавила в цене 12,1%, яйца подорожали на 2,1%. При этом снизились цены на свежие огурцы и помидоры — на 8,7% и 8,3% соответственно.

Отечественный коньяк также стал дороже для новосибирцев — на 3,4%, а вот игристое вино российского производства подешевело почти на два процента.

В группе услуг подорожало проживание в гостиницах четырех и пяти звезд — на 18,4%. Вместе с тем снизились цены на туры в страны Юго-Восточной Азии на 15,9%, путешествие в ОАЭ подешевело на 11,1%. Перелет в салоне экономического класса подешевел на 19,4%, а вот поездки в купе поезда напротив— стали дороже почти на 14%.

В целом с начала года уровень инфляции в Новосибирской области составил 2,8%, продукты подорожали на 3,7%, непродовольственные товары — на 1,6%, услуги стали дороже на 3,3%.

Крупнейшие производители пива в России уведомили розничные сети о грядущем повышении отпускных цен на свою продукцию. По информации ретейлеров, речь идет о подорожании в диапазоне 8–15% в зависимости от компании и ассортимента.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Статистика Продукты Инфляция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Мнение
«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина
Татьяна Иваненко
Директор Сибирского центра содействия архитектуре
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  46

Андр,  42

Павел ,  47

Серега,  36

Евгений Зорин,  46

Vika,  41

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление