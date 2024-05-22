Яйца, свёкла и коньяк: на что и как выросли цены в Новосибирске — изучаем статистику

Цены на яйца за месяц выросли более чем на 2% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области выросли цены на свеклу, чай и коньяк. Новосибирскстат опубликовал данные о росте потребительских цен в апреле 2024 года.



Так в целом уровень инфляции в Новосибирской области в апреле составил 0,6%, продукты подорожали на процент, непродовольственные товары — на 0,6%. Цены на услуги в регионе выросли на 0,1%.



В группе продуктов питания сильнее всего подорожала свекла — сразу на 25%. Морковь прибавила в цене 12,1%, яйца подорожали на 2,1%. При этом снизились цены на свежие огурцы и помидоры — на 8,7% и 8,3% соответственно.



Отечественный коньяк также стал дороже для новосибирцев — на 3,4%, а вот игристое вино российского производства подешевело почти на два процента.



В группе услуг подорожало проживание в гостиницах четырех и пяти звезд — на 18,4%. Вместе с тем снизились цены на туры в страны Юго-Восточной Азии на 15,9%, путешествие в ОАЭ подешевело на 11,1%. Перелет в салоне экономического класса подешевел на 19,4%, а вот поездки в купе поезда напротив— стали дороже почти на 14%.



В целом с начала года уровень инфляции в Новосибирской области составил 2,8%, продукты подорожали на 3,7%, непродовольственные товары — на 1,6%, услуги стали дороже на 3,3%.

