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Обзор

В России повысят пенсии с 1 апреля. Но не все станут получать больше

На это в бюджет заложено почти 37,5 млрд рублей

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По подсчетам кабмина, пенсии вырастут более чем у 4 миллионов человек

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С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Как сообщили в правительстве РФ, они вырастут на 7,5%.

— Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца, — говорится в сообщении правительства.

Размер индексации рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Прожиточный минимум пенсионера отличается в каждом регионе, но есть и общий — в среднем по России в 2024 году он составляет 13 290 рублей. Если пенсия оказалась меньше этой суммы, то пенсионеру должны доплачивать до нее. При этом, если региональный прожиточный минимум выше среднероссийского, то доплата увеличивается — ориентироваться будут на ПМ, установленный в регионе.

Кроме того, с 1 апреля так же на 7,5% увеличат пенсионные выплаты отдельных категорий граждан. В их числе:

  • военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

По данным кабмина, в целом решение затронет более 4 млн человек. В бюджете Соцфонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

Работающие пенсионеры, как и прежде, останутся без индексации. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Периодически поднимается вопрос об отмене этого правила, но законодательные инициативы Госдума стабильно отклоняет. Пока же работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии с учетом всех индексаций только после увольнения.

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