В России повысят пенсии с 1 апреля. Но не все станут получать больше

Размер индексации рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Прожиточный минимум пенсионера отличается в каждом регионе, но есть и общий — в среднем по России в 2024 году он составляет 13 290 рублей. Если пенсия оказалась меньше этой суммы, то пенсионеру должны доплачивать до нее. При этом, если региональный прожиточный минимум выше среднероссийского, то доплата увеличивается — ориентироваться будут на ПМ, установленный в регионе.