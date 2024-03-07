В России повысят пенсии с 1 апреля. Но не все станут получать больше

С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Как сообщили в правительстве РФ, они вырастут на
— Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца, — говорится в сообщении правительства.
Размер индексации рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Прожиточный минимум пенсионера отличается в каждом регионе, но есть и общий — в среднем по России в 2024 году он составляет
Кроме того, с 1 апреля так же на
- военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
- участники Великой Отечественной войны;
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
По данным кабмина, в целом решение затронет более 4 млн человек. В бюджете Соцфонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
Работающие пенсионеры, как и прежде, останутся без индексации. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Периодически поднимается вопрос об отмене этого правила, но законодательные инициативы Госдума стабильно отклоняет. Пока же работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии с учетом всех индексаций только после увольнения.