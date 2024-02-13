«Пора ввести уголовную ответственность за ростовщичество». Экономисты рассказали, как избежать кредитной кабалы

В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция — растет число граждан, имеющих одновременно несколько активных кредитов. Издание РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг бюро» сообщило, что к концу 2023 года доля людей, имеющих пять и более активных кредитов, достигла 8,6%. Для сравнения, в 2021 году этот показатель равнялся 4,7%. За последние два года он практически удвоился.
Чем опасна подобная ситуация? Что послужило причиной столь стремительного роста числа людей с несколькими кредитами? И что делать, если нет возможности выплатить долг? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы обратились к экономистам и юристу. Ответы — в материале наших коллеги из MSK1.RU.
Почему люди берут так много кредитов
Одним из факторов роста числа россиян с несколькими активными кредитами стал отложенный спрос, вызванный пандемией коронавируса, санкциями и началом СВО, считает заместитель директора Института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.
— Рост связан с тем, что продлен период финансирования отложенных покупок, — рассказал специалист MSK1.RU. — У нас в течение ковида долго ничего не покупали. Наступил 2022 год, и произошел новый стресс, связанный с санкциями и СВО. В конце
Также свою роль сыграли инфляция и финансовая неграмотность части населения.
— Идет рост цен. Сейчас, даже по официальным данным, инфляция составляет 7,42%. То есть, зная, что товар подорожает, человек хочет купить его сейчас, — объяснил эксперт. — Люди берут кредиты, не понимая, что процентная ставка по нему даже выше инфляции. То есть недостаток финансовой грамотности — это третий фактор, который стимулирует рост числа людей с кредитами.
Для того, чтобы снизить кредитную нагрузку на население, правительство должно запретить ростовщичество, пресекать спекуляции и решить вопрос с чрезмерно дорогим жильем в мегаполисах, считает директор Института нового общества Василий Колташов.
— На экономику начинает оказывать отрицательное давление слишком дорогая недвижимость. Нужно охлаждать этот рынок, делать дальнейшие спекуляции невозможными и провоцировать снижение цен. Естественно, побуждать людей к сбережению, чтобы они делали крупные покупки с большей долей собственных средств, а не бежали за кредитами, — считает он. — Однако только этих мер недостаточно. Пора ввести уголовную ответственность за ростовщичество, определяя его как предоставление взаймы денег по ставке, превышающей ставку Банка России.
Эксперт отметил, что в стране наблюдается существенный рост людей, которые не могут выплачивать кредиты. Им требуется особенная поддержка со стороны государства.
— Нужно еще и защитить должников. У нас осенью прошлого года 21 миллион человек не справлялись уже со своими долгами. Причем в мае прошлого года таковых было только 14,4 миллиона. Но и то, эта «армия» была в два раза больше, чем масса людей за два года до этого, которые имели проблемные долги, — заключил эксперт.
Что будет с экономикой
Чтобы оценить негативные последствия закредитованности населения для экономики, важно учитывать размеры кредитов и их соотношение с доходами, отметил экономист Валерий Миронов. По его словам, этот индикатор пока не находится в критической зоне, но близок к ней.
— Пока угрозы того, что начнутся неплатежи по кредитам, явно нет. Но если вдруг будет какой-то мировой финансовый кризис и, допустим, он поразит Россию за счет резкого падения цен на нефть, то могут быть проблемы, конечно, — предупредил эксперт. Он подчеркнул, что рост ставок ЦБ по депозитам может снизить спрос на кредиты и не допустить дальнейшего увеличения закредитованности населения.
Оценивая влияние сложившейся ситуации на банковский сектор, экономист Василий Колташов заявил, что на текущий момент для него нет никаких серьезных угроз.
— Банковский сектор настолько обогатился на девальвации рубля последней, что переживать за него сейчас совершенно не стоит. К тому же, вкладчики приходят активно размещать деньги на депозитах в надежде на то, что новой девальвации не будет в 2024 году, — рассказал он. — Банки, конечно, с одной стороны, сейчас справедливо недовольны мелочным контролем со стороны ЦБ, но, с другой стороны, они не находятся в каком-то проблемном положении. У них нет серьезных проблем.
Что делать, если не можешь вернуть долги
Первый и лучший способ решить проблему с долгами — не брать и не накапливать их, отметил юрист, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский. Однако, если они уже появились, а средств на оплату нет, то необходим диалог с кредитором по урегулированию ситуации.
— Одним из способов улучшить положение может быть тактика «выиграть время». Для этого необходим диалог с кредитором: попытки реструктуризации или рефинансирования долга, формирования нового графика платежей, отсрочки платежа, иного изменения условий договора, — сказал он.
В некоторых случаях закон предоставляет «кредитные каникулы» — возможность временно приостановить выплаты по кредиту без штрафов и ущерба кредитной истории.
— Если ни один из названных выше способов не подходит или не помогает, то остается воспользоваться процедурой банкротства физического лица (судебным или внесудебным в зависимости от суммы долга и ряда обстоятельств), у которой есть свои плюсы и минусы, — добавил Семеновский.
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