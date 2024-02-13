«Пора ввести уголовную ответственность за ростовщичество». Экономисты рассказали, как избежать кредитной кабалы

Эксперт отметил, что в стране наблюдается существенный рост людей, которые не могут выплачивать кредиты. Им требуется особенная поддержка со стороны государства.



— Нужно еще и защитить должников. У нас осенью прошлого года 21 миллион человек не справлялись уже со своими долгами. Причем в мае прошлого года таковых было только 14,4 миллиона. Но и то, эта «армия» была в два раза больше, чем масса людей за два года до этого, которые имели проблемные долги, — заключил эксперт.



Что будет с экономикой

Чтобы оценить негативные последствия закредитованности населения для экономики, важно учитывать размеры кредитов и их соотношение с доходами, отметил экономист Валерий Миронов. По его словам, этот индикатор пока не находится в критической зоне, но близок к ней.

