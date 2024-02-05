Приложение Сбербанка для айфонов удалили из App Store. Как теперь его установить

Приложение «Учёт Онлайн», которое выпустили на замену «Сбербанк Онлайн», больше недоступно в сервисе App Store. Об этом 74.RU сообщили читатели и подтвердили в самом банке. Представители Сбера объяснили, как владельцам айфонов теперь установить онлайн-банк на свой смартфон.
Приложение «Учёт Онлайн» — это способ предоставления доступа к сервисам Сбербанка для владельцев iOS-устройств. Сбер выпустил новое мобильное приложение 31 января и активно рекомендовал всем «яблочникам» побыстрее скачать и установить его на свои гаджеты. При этом многих пользователей смутило, что после скачивания у них появился не «Учет Онлайн», а «Мои долги». Суматоха продолжалась два дня.
App Store — магазин приложений от компании Apple, в котором находятся приложения для iOS-устройств (iPhone, iPod, iPad, Mac). Для большинства «яблочных» гаджетов это единственный источник, из которого можно скачать софт.
— Приложение «Учёт Онлайн» удалили из App Store. Если вы не успели скачать его, установить приложение всегда можно в офисах банка. Наши коллеги с удовольствием поставят на ваш iPhone последнюю версию приложения, — сообщил Сбербанк в своем официальном telegram-канале. — Старые версии для iOS скоро перестанут работать — самое время зайти в гости.
Также владельцам iPhone предложили воспользоваться веб-версией «СберБанк Онлайн», она адаптирована для мобильных устройств. Старые версии мобильного приложения банк перестанет поддерживать в течение 2024 года, добавили в Сбере.
Напомним, весной 2022 года из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play. С тех пор отечественные банки делают клоны своих приложений, а Apple время от времени удаляет их в своем магазине. Например, Сбербанк уже пять раз предпринимал попытки вновь укрепиться в App Store. В «яблочном» магазине приложений ранее появлялись и пропадали программы, заменявшие «Сбербанк Онлайн». Например, в 2022 году агрегатор банковских операций на iOS под названием «СБОЛ» продержался в App Store 8 дней.