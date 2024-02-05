freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 90.66
eur 98.64
СрочноПриложение Сбербанка удалили из App Store
Все новости
Все новости
Проблема

Приложение Сбербанка для айфонов удалили из App Store. Как теперь его установить

Новая версия под названием «Учёт Онлайн» продержалась в «яблочном» магазине пару дней

318

Владельцы айфонов превратились в невольных коллекционеров приложений Сбера

Поделиться

Приложение «Учёт Онлайн», которое выпустили на замену «Сбербанк Онлайн», больше недоступно в сервисе App Store. Об этом 74.RU сообщили читатели и подтвердили в самом банке. Представители Сбера объяснили, как владельцам айфонов теперь установить онлайн-банк на свой смартфон.

Приложение «Учёт Онлайн» — это способ предоставления доступа к сервисам Сбербанка для владельцев iOS-устройств. Сбер выпустил новое мобильное приложение 31 января и активно рекомендовал всем «яблочникам» побыстрее скачать и установить его на свои гаджеты. При этом многих пользователей смутило, что после скачивания у них появился не «Учет Онлайн», а «Мои долги». Суматоха продолжалась два дня.

App Store — магазин приложений от компании Apple, в котором находятся приложения для iOS-устройств (iPhone, iPod, iPad, Mac). Для большинства «яблочных» гаджетов это единственный источник, из которого можно скачать софт.

— Приложение «Учёт Онлайн» удалили из App Store. Если вы не успели скачать его, установить приложение всегда можно в офисах банка. Наши коллеги с удовольствием поставят на ваш iPhone последнюю версию приложения, — сообщил Сбербанк в своем официальном telegram-канале. — Старые версии для iOS скоро перестанут работать — самое время зайти в гости.

Также владельцам iPhone предложили воспользоваться веб-версией «СберБанк Онлайн», она адаптирована для мобильных устройств. Старые версии мобильного приложения банк перестанет поддерживать в течение 2024 года, добавили в Сбере.

Напомним, весной 2022 года из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play. С тех пор отечественные банки делают клоны своих приложений, а Apple время от времени удаляет их в своем магазине. Например, Сбербанк уже пять раз предпринимал попытки вновь укрепиться в App Store. В «яблочном» магазине приложений ранее появлялись и пропадали программы, заменявшие «Сбербанк Онлайн». Например, в 2022 году агрегатор банковских операций на iOS под названием «СБОЛ» продержался в App Store 8 дней.

По теме

СберМобильное приложениеАйфонСанкцииIPhone
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter