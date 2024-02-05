Приложение Сбербанка для айфонов удалили из App Store. Как теперь его установить

Приложение «Учёт Онлайн» — это способ предоставления доступа к сервисам Сбербанка для владельцев iOS-устройств. Сбер выпустил новое мобильное приложение 31 января и активно рекомендовал всем «яблочникам» побыстрее скачать и установить его на свои гаджеты. При этом многих пользователей смутило, что после скачивания у них появился не «Учет Онлайн», а «Мои долги». Суматоха продолжалась два дня.