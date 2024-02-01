Владельцы айфонов потеряли приложение Сбербанка. Объясняем, что происходит

Владельцы айфонов после обновления мобильного приложения Сбера потеряли доступ к нему. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили несколько клиентов банка. После скачивания новой версии часть пользователей не смогла зайти ни в новое, ни в старое приложение. Объясняем, в чем причина и что нужно сделать.
— Мне пришло уведомление о том, что надо обновить приложение для доступа к СберБанк Онлайн на iPhone. Называется почему-то «Учёт Онлайн», и скачать его можно в App Store. Скачала. Странная картинка, написано что-то про финансы и долги, ни слова про Сбер. Туда вообще можно номер моей карты загружать? — спрашивает читательница Марина.
Действительно, 31 января Сбер выпустил новое мобильное приложение для iOS «Учет онлайн». Оно предоставляет все возможности предыдущих приложений «Сбербанк Онлайн» и СБОЛ.
— Теперь мобильное приложение «Учёт Онлайн» есть и в App Store. Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать. Успейте скачать новое приложение на iPhone, — официально сообщил Сбербанк в своем telegram-канале. — Переходите по ссылке, скачивайте приложение для доступа к СберБанк Онлайн и пользуйтесь всеми сервисами банка.
В первую очередь советуют скачать новое приложение клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банк прекратит поддержку старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены.
Между тем многих пользователей смутило, что после скачивания у них появился не «Учет Онлайн», а «Мои долги». Представители банка рекомендуют в этом случае закрыть приложение и открыть его снова.
— У некоторых пользователей в новом приложении могут открываться «Долги» вместо СберБанк Онлайн. Мы рекомендуем либо перезайти в приложение, либо подключиться к другой сети (к мобильной или wi-fi). Также обязательно проверьте, что у вас выключен VPN, — объяснили в официальной группе Сбера в VK.
Напомним, в 2022 году из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play. С тех пор отечественные банки делают клоны своих приложение, а Apple время от времени удаляет их в своем магазине. Например, с App Store уже пропадали программы «СБОЛ» и SBOL, которые ранее заменили «Сбербанк Онлайн».