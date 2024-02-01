Владельцы айфонов потеряли приложение Сбербанка. Объясняем, что происходит

Владельцы айфонов после обновления мобильного приложения Сбера потеряли доступ к нему. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили несколько клиентов банка. После скачивания новой версии часть пользователей не смогла зайти ни в новое, ни в старое приложение. Объясняем, в чем причина и что нужно сделать.

