Цены сошли с ума. Что купить вместо резко подорожавших привычных овощей

Цены на помидоры и огурцы пока не превысили прошлогоднего максимума. Но есть нюанс. Пик цен на них традиционно приходится на конец зимы и даже, скорее, на начало весны. Если же сравнивать одинаковые даты, огурцы, получается, уже подорожали на 8,9%, помидоры — вообще на 33%.

Назвать ситуацию катастрофой язык не поворачивается. В конце концов страна у нас свободная: хочешь — покупай помидоры, хочешь — нет. Хочешь — походи по магазинам, поищи что-то со скидкой, а хочешь — купи что-то другое.



Вообще, привычка есть летние сезонные овощи зимой появилась у нас совсем недавно. Давно ли были времена, когда огурцы можно было в магазинах увидеть зимой только соленые, а помидоры — тоже зеленые, закатанные в трехлитровые банки в рассоле. Более изощренная консервация, напомним, была в основном венгерская и болгарская. А за свежие витамины в нашей стране в морозы отвечали долго хранящиеся корнеплоды и капуста.

