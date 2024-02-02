Цены сошли с ума. Что купить вместо резко подорожавших привычных овощей

Сезонное подорожание огурцов и помидоров в этом году дошло до неприличных показателей. Самый обыкновенный «летний» салат сейчас из-за цены стал многим недоступен. «Фонтанка» сравнила пищевую ценность экзотических плодов, которые оказались теперь дешевле самых главных российских овощей. Вывод: если отбросить предубеждения, салат выйдет и дешевле, и питательнее. В ряде случаев даже мясо оказывается дешевле огурцов.
Цены на помидоры и огурцы пока не превысили прошлогоднего максимума. Но есть нюанс. Пик цен на них традиционно приходится на конец зимы и даже, скорее, на начало весны. Если же сравнивать одинаковые даты, огурцы, получается, уже подорожали на 8,9%, помидоры — вообще на 33%.
Назвать ситуацию катастрофой язык не поворачивается. В конце концов страна у нас свободная: хочешь — покупай помидоры, хочешь — нет. Хочешь — походи по магазинам, поищи что-то со скидкой, а хочешь — купи что-то другое.
Вообще, привычка есть летние сезонные овощи зимой появилась у нас совсем недавно. Давно ли были времена, когда огурцы можно было в магазинах увидеть зимой только соленые, а помидоры — тоже зеленые, закатанные в трехлитровые банки в рассоле. Более изощренная консервация, напомним, была в основном венгерская и болгарская. А за свежие витамины в нашей стране в морозы отвечали долго хранящиеся корнеплоды и капуста.
Еще в 2020 году огурцы в Петербурге, например, в январе стоили 152 рубля, а помидоры — 142, говорит нам Росстат. Сейчас в магазинах даже по акциям и скидкам найти их дешевле 240 и 210 рублей, соответственно, практически нереально. Ну и что это будут за овощи — надо, конечно, смотреть. Тем временем верхняя планка давно перевалила за 1000 рублей за килограмм. Те, кто хочет и имеет возможность получать хрустящие с пупырышками корнишоны и сочные бакинские помидоры, платят за них дороже, чем за говяжью вырезку.
У оптовых торговцев фруктами и овощами есть объяснение насчет огурцов. Они у нас зимой традиционно из окрестных и не очень теплиц, импорт из Турции, Азербайджана и Узбекистана не очень велик. Что-то не так в этом году пошло с Белоруссией, а наши местные теплицы резко подняли цены. Возможно, причиной стали сильные морозы в январе, из-за которых пришлось резко увеличить расходы на электричество. А может, что-то другое. Что происходит с помидорами — совсем непонятно. Просто они очень сильно подорожали — вот такое объяснение. А когда начнут дешеветь? Ну, наверное, в марте. Но это не точно.
На этом фоне у человека, стоящего в овощном отделе гипермаркета, неизбежно встает вопрос: что взять вместо? А выбор, в отличие от СССР, слава богу, есть. Надо просто расширить горизонты и подойти к вопросу сегодняшнего ужина с фантазией.
К тому, что бананы, которые приходят к нам из Эквадора, минуя стремительно мельчающий Панамский канал, потом через всю Атлантику, по Северному и Балтийскому морям, причем все в рефконтейнерах, подключенных к электричеству, да потом еще побудут в камерах газации, чтобы стать желтыми и сладкими, — вот после всего этого пути они у нас оказываются дешевле родных яблок из Краснодарского края, — мы к этому уже как-то привыкли. А вот то, что на фоне бешеного роста цен помидоры и огурцы стали дороже уже целого ряда других — традиционно считающихся экзотическими — фруктов, в этом году стало открытием.
Первое, что приходит в голову, — это киви и ананас (см. инфографику). Ни тот, ни другой в России не культивируется в промышленных масштабах. Однако до прилавков в наших магазинах они доходят теперь по более низким ценам, чем огурцы и помидоры. Конечно, говорить, что они являются полной заменой, нельзя. Но как есть те, кто может покупать «бычье сердце» по 1400 за кило, неизбежно есть и те, кто не может себе позволить даже пластмассовый эрзац-помидор за 210 рублей. И почему им тогда не взять киви по 170?
Рассмотрим, что теряет человек, меняющий в своем рационе помидор на киви. Сравним их пищевые свойства. И тут же увидим, что, во-первых, калорий в киви вдвое больше. Во-вторых, в них есть ударная доза витамина С, что для всех россиян довольно актуально. Далее, в киви есть еще и витамин B9, более известный как фолиевая кислота, которая остро необходима для профилактики анемии. Ее сейчас почти в обязательном порядке прописывают всем беременным. Ну и витамин К — он нужен для профилактики окостенения суставов и отложения солей в сосудах, а также для усвоения кальция. Да и самого источника кальция в киви втрое больше, чем в томатах. Иными словами, киви есть и полезнее, и питательнее, и дешевле помидоров.
Что мы теряем при такой замене? Главное — витамин А. В помидорах его много, а он необходим человеку для зрения. Даже небольшой недостаток суточных норм витамина А у детей может приводить к ослаблению зрения, а у взрослых — к куриной слепоте. Но есть и хорошие новости. Опять же с детства мы знаем, что вот конкретно для зрения нужна морковь. И если для суточной нормы витамина А помидоров надо съесть 700 граммов, то самой обычной морковки надо всего 100 граммов.
А есть и вообще суровый лайфхак — свиная печень. Стоит 170 рублей за килограмм, а в 100 граммах там 330% суточной нормы. То есть вместо 700 граммов помидоров по 210 рублей (147 рублей) можно взять 30 граммов свиной печенки за, простите, 5 рублей, и проблемы с витамином А решены. Вообще печень — это настолько великолепный, с точки зрения нутрициолога, продукт, что им с легкостью можно заменять практически всё, там число витаминов и микроэлементов просто зашкаливает. При этом жиров всего 3,8 грамма. Однако у слишком многих отношения с печенкой очень особенные, и заменять ею помидоры всё же нерелевантно. Так что киви.
Главный аргумент взять на ужин ананас вместо огурца — калории. Их в 3,7 раза больше за счет в первую очередь углеводов. Причем полезные углеводы, в виде клетчатки, а не «быстрые», как в сахаре. Ну и в качестве отдельного бонуса — рекордное повышенное содержание микроэлементного кремния. Он остро необходим организму для профилактики остеопороза, да и в целом повышает объем и плотность костной ткани. Кроме того, он выводит токсины из клеток, повышает прочность и эластичность капилляров, улучшает вид кожи, ускоряет рост волос и укрепляет ногти. И даже, пишут, предотвращает преждевременное старение. Чтобы получить суточную дозу кремния, достаточно 30 граммов ананаса. В огурце его тоже довольно много, но всё же вдвое меньше, чем в ананасе. Из плюсов огурца — относительно высокое содержание витамина B5. Симптомы его недостатка — усталость, депрессия, расстройство сна, повышенная утомляемость, головные боли. Узнаете? Возможно, стоит провериться. Суточная норма витамина B5, правда, — это 1,8 килограмма огурцов. То есть 485 рублей. Чем обеспечить себя этим крайне необходимым витамином по куда более низкой цене, вы, наверное, и сами уже догадались. Да, свиная печенка. Ее надо всего 90 граммов, то есть на 15 рублей. Заодно и 5 рублей на витамине А сэкономите.
Еще очень долго можно рассуждать, чем более дешевым и не менее полезным можно заменить, к примеру, совершенно неприличную редиску. Вместо нее, конечно, необходимо брать дайкон — это такая разновидность редьки. Стоит от 99 рублей за килограмм в самых обычных супермаркетах. Калорийность у них примерно одинаковая, разве что растительного белка в нашей редиске чуть больше. Кроме того, в ней же довольно большое количество ценных микроэлементов — кремния, кобальта, молибдена и хрома. Сравниться с редиской дайкон может разве что по количеству меди. Во всём остальном он — вода водой (94,5%). Но вкусно. Конечно, в салат из ананаса и киви добавлять не стоит, но хотя бы попробуйте натереть на терке и с растительным маслом. Вкуснятина! И гораздо дешевле.
Список продуктов, которые теперь дешевле огурцов и помидоров, настолько обширен, что позволяет составлять почти бесконечное число вариантов салата. Куда более питательного и полезного. Во-первых, бананы. Во-вторых, цитрусовые. Причем не только мандаринки и апельсинки, но и грейпфрут, и даже помело. Никогда не пробовали? Самое время, дома скажете, что это в рамках экономии. Дороже остаются кумкват и лаймы, но еще ведь и не март.
Вкус из детства — хурма. Почти везде она стоит от 150 рублей за килограмм. Может похвастаться повышенным содержанием йода и кобальта. Зачем они нужны, уже нет времени рассказывать, но они о-о-очень нужны. Дальше — батат. Дальше — айва (от 149 рублей в «Дикси»). Дальше — гранат (от 99 рублей в «Пятерочке»). Его чистить долго и муторно, но зато он может сблизить семью за этим занятием. Дальше — авокадо, но только если им заменять не пластиковые помидоры, а нормальные (от 369 рублей, как в «Дикси»). Там уже недалеко до манго (399 рублей в «Ашане»).
И это уже не говоря о том, что огурцы и помидоры стали откровенно и уверенно дороже мяса. Пока только курятины (ищется в районе от 200 рублей, причем не только за тушку, но и за окорочка) и свинины.
Сравнивать по пищевой ценности курицу и свинину с огурцами и помидорами просто неприлично, лишь напомним, что еще дешевле есть печень, но не настаиваем.
В каком порядке и в каких пропорциях смешивать все эти товары — дело вкуса. Дайкон с киви, хурма с бататом и айвой или классика фьюжн — свинина с ананасом. Главное — радоваться, что непростая экономическая ситуация позволяет вам расширять границы и горизонты и познавать что-то новое, на что бы вы никогда не решились, если бы огурцы не стали стоить, как крыло от «Боинга».