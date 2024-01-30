Макароны станут деликатесом, а говядина продолжит дорожать. Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду

С чем связан очередной рост цен? Как с ним справляется бизнес? Что еще подорожает в ближайшее время, кроме макарон? Эти и другие вопросы журналисты задали экспертам в области экономики, зернового рынка и ресторанного бизнеса. Рассказываем, к чему стоит готовиться россиянам.



Есть ли в России хорошие макароны?

Ключевым фактором, влияющим на цену макарон, можно назвать качество используемой муки, рассказал MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Для производства качественного товара необходима твердая пшеница высоких сортов. Но проблема заключается в том, что в России такой муки производится недостаточно.