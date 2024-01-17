Главные аварии впереди: что будет с ценами на бензин после ЧП на ЛУКОЙЛе

Нижегородский НПЗ — один из самых крупных заводов по переработке нефти в России. В 2022 году через предприятие прошло порядка 15 миллионов тонн нефти — это 5% от общего объема переработки в России за год. В Министерстве энергетики России уже заявили о том, что из-за аварии на заводе в стране снизилось производство бензина.

— На заводе из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга произошло снижение производства автомобильных бензинов, — сообщили в Министерстве энергетики.