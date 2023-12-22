Как получить максимальное единое пособие: считаем доход по всем правилам

С наступлением 2024 года изменятся размеры единого пособия: максимальная сумма выплаты семьям с детьми вырастет с
Единое пособие объединяет выплаты на детей до трех лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума, для беременных — от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Базово назначают 50%, если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку. Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).
Пособие назначают семьям с детьми и беременным женщинам с доходами ниже прожиточного минимума на человека. В каждом регионе он устанавливается индивидуально и в среднем по России в 2023 году составляет
Когда вы подаете на пособие, доходы рассчитываются автоматически — самостоятельно вам ничего считать не придется. Но самостоятельные расчеты помогут понять, стоит ли вообще на него подаваться.
Рассчитать свой доход не так сложно, как может показаться: нужно собрать все доходы всех членов семьи за год, а потом разделить на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Для расчетов берется не календарный год — нужно отступить месяц назад от месяца подачи заявления. То есть, если вы успеете податься на пособие до конца года, то для расчетов возьмут период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года.
Важно помнить о «правиле нулевого дохода»: в течение тех месяцев, которые Социальный фонд возьмет для расчета пособия у всех взрослых членов семьи, должен быть хоть «белый» трудовой доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия.
При определении среднего дохода учитываются не только трудовые доходы родителей, но и пенсии, пособия, алименты, стипендии и гранты, страховые выплаты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. То есть практически все денежные поступления.
Не учитываются при оценке доходов назначенный материнский капитал и аналогичное пособие на ребенка за предыдущий год. Совсем недавно правительство добавило в этот список еще несколько вариантов доходов: деньги, которые получили дети на подработках, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».
Кроме того, сейчас в этой формуле не учитываются доходы мобилизованных отцов. На них не распространяется и правило нулевого дохода — даже если до мобилизации человек не работал, пособие его ребенку всё равно назначат.
Еще одна важная деталь: все доходы, которые облагаются налогами, учитываются до вычета налогов. Если вы получаете зарплату, то 13% ваших денег работодатель как налоговый агент передает в ФНС — вы их на руки не получаете. Но при назначении пособия ваш доход считают до вычета налогов — точную сумму можно узнать у работодателя или рассчитать самому. Для этого нужно сумму, получаемую на руки, разделить на 87% (100% зарплаты минус 13% НДФЛ).