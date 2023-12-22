Как получить максимальное единое пособие: считаем доход по всем правилам

Когда вы подаете на пособие, доходы рассчитываются автоматически — самостоятельно вам ничего считать не придется. Но самостоятельные расчеты помогут понять, стоит ли вообще на него подаваться.

Рассчитать свой доход не так сложно, как может показаться: нужно собрать все доходы всех членов семьи за год, а потом разделить на 12 (месяцев) и на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей. Для расчетов берется не календарный год — нужно отступить месяц назад от месяца подачи заявления. То есть, если вы успеете податься на пособие до конца года, то для расчетов возьмут период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года.