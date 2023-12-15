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СрочноЦентробанк поднял ставку пятый раз за год
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Центробанк опять поднял ключевую ставку. Уже пятый раз за год

Медленно, но верно она приближается к показателям февраля 2022 года

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Повышение ключевой ставки должно успокоить уровень инфляции

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Под конец года Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку на 100 б. п. — до 16% годовых. Повышение происходит уже в пятый раз за год. В самом Банке России объяснили такое решение высоким инфляционным давлением.

— При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре, — сообщили в Банке России.

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По прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. Политика Центробанка должна привести к снижению годовой инфляции до 4,0–4,5% в 2024 году и оставаться на этом уровне в дальнейшем.

Ключевую ставку Центробанк долгое время не поднимал. После того как в феврале прошлого года «внешние условия для российской экономики кардинально изменились», она взмыла до 20%, потом постепенно опускалась и в конце концов достигла отметки в 7,5%. Но в августе курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж, и регулятор провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12% — чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году. С того момента на каждом новом заседании ЦБ ставку только продолжал повышать.

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