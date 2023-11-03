Остался всего месяц: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

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Какие налоги нужно заплатить
До 1 декабря нужно заплатить следующие налоги:
- Налог на имущество. Его должны заплатить те, кто владеет домом, квартирой, комнатой, гаражом или другим помещением, в том числе и недостроенным. Деньги придется отдать даже тем, кто владеет лишь долей имущества. То, сколько придется заплатить собственнику, зависит от кадастровой стоимости объекта.
- Земельный налог. Его платят владельцы земельных участков по праву собственности, бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения. Сумма налога также зависит от кадастровой стоимости участка.
- Транспортный налог. Его платят граждане, на которых зарегистрирован автомобиль, мотоцикл, катер и другие средства передвижения: от трактора до вертолета.
Начиная с этого года, все налоги, которые вы должны заплатить, суммируют и списывают с виртуального кошелька налогоплательщика. Такой теперь есть у каждого россиянина — ФНС самостоятельно открывала счета.
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Что за виртуальный кошелек?
Начиная с этого года, налоги оплачиваются через Единый налоговый счет. Нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ». В личном кабинете уже указана сумма, которую нужно внести до 1 декабря. Положить деньги на налоговый счет можно через мобильное приложение, личный кабинет или в отделении вашего банка (понадобится ИНН).
Деньги со счета спишутся автоматически 1 декабря. Остаток можно будет вывести обратно или оставить в электронном кошельке на следующий год.
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Мне должно прийти какое-то уведомление?
Уведомление приходит не позже чем за месяц до уплаты налогов. В приоритете у ФНС — уведомления в личном кабинете и на портале Госуслуги. Если у вас нет доступа к этим сервисам, то вы получите квитанцию по почте заказным письмом.
Если вы не получили уведомление, это значит, что общая сумма ваших налогов не превысила 100 рублей, или есть объекты, за которые налог платить не нужно из-за применения льготы или вычета. В этом случае уведомление придет, только когда сумма налогов накопится выше 100 рублей.
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Как можно сэкономить?
Существуют разные налоговые вычеты. Некоторые работают для всех: например, собственники квартир, комнат и домов получают его автоматически. Из площади квартиры вычитается 20 квадратных метров, из площади комнаты или части квартиры — 10 квадратных метров, из площади дома — 50 квадратных метров. Писать заявление на этот вычет не нужно — вам пришлют уведомление с уже уменьшенными начислениями.
Многодетные семьи могут рассчитывать на дополнительный вычет по налогу на имущество. Если в семье воспитывают трех и более детей, то из общей площади жилья можно вычесть квадратные метры за каждого ребенка. Владельцы квартир вычитают за каждого несовершеннолетнего 5 квадратных метров, жители частных домов — 7 квадратных метров. Платить налог нужно только за оставшиеся метры.
Также многодетные семьи могут воспользоваться вычетом по земельному налогу: из общей площади нужно вычесть шесть соток и платить только за оставшуюся территорию.
Льготу можно получить только на один участок земли и одно жилье. Подать заявление нужно через личный кабинет на сайте налоговой или через мобильное приложение. Право на вычет подтверждается документами.
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Есть ли льготы для пенсионеров?
Сэкономить на налогах также могут пенсионеры, инвалиды I и II группы и те, кто получает пенсию по потере кормильца. Все они освобождены от налогов на: квартиру, дом, комнату, гараж, творческую мастерскую или хозпостройку. Льготники могут не платить за один объект каждого вида. Если же у пенсионера две квартиры, то льготу он получит только на одну.
Также пенсионерам полагается налоговый вычет по земельному участку: все вышеперечисленные освобождаются от налога на шесть соток участка. Если территория меньше шести соток, то налог можно и вовсе не платить.
Все эти льготы могут получить и предпенсионеры — люди, которым осталось пять лет до пенсии.
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А какие льготы у военнослужащих?
Военнослужащие получают те же льготы, что и пенсионеры: могут не платить налог на один объект имущества каждого вида и получают налоговый вычет на шесть соток земельного участка. Налог на имущество можно не платить только в том случае, если оно не используется в бизнесе.
Эти же льготы получают все участники СВО: мобилизованные, контрактники и добровольцы.
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Какими еще льготами можно воспользоваться?
Помимо федеральных льгот, которые распространяются на россиян, существуют еще и региональные. Проверить актуальный для вашего региона список можно на сайте ФНС.
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Что будет, если не заплатить вовремя?
Если не заплатить налоги вовремя, то они станут долгом, на который будут начисляться пени. Ежедневно сумма долга будет расти, а если затянуть, то придется платить и госпошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительный сбор и расходы на совершение исполнительных действий.
Всю необходимую сумму с вас спишут, когда дело попадет к приставам: узнав о долге, они смогут арестовать деньги на счете в банке или реализовать вашу собственность.
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Мы подробно рассказывали о том, что такое Единый налоговый платеж и как налоговая самостоятельно будет списывать деньги с вашего счета.
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