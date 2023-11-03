Остался всего месяц: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Существуют разные налоговые вычеты. Некоторые работают для всех: например, собственники квартир, комнат и домов получают его автоматически. Из площади квартиры вычитается 20 квадратных метров, из площади комнаты или части квартиры — 10 квадратных метров, из площади дома — 50 квадратных метров. Писать заявление на этот вычет не нужно — вам пришлют уведомление с уже уменьшенными начислениями.

Многодетные семьи могут рассчитывать на дополнительный вычет по налогу на имущество. Если в семье воспитывают трех и более детей, то из общей площади жилья можно вычесть квадратные метры за каждого ребенка. Владельцы квартир вычитают за каждого несовершеннолетнего 5 квадратных метров, жители частных домов — 7 квадратных метров. Платить налог нужно только за оставшиеся метры.



Также многодетные семьи могут воспользоваться вычетом по земельному налогу: из общей площади нужно вычесть шесть соток и платить только за оставшуюся территорию.



Льготу можно получить только на один участок земли и одно жилье. Подать заявление нужно через личный кабинет на сайте налоговой или через мобильное приложение. Право на вычет подтверждается документами.

