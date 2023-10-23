«Запасы заканчиваются — цены начали расти». Экономисты — о том, что будет с рублем в следующем году

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, дал прогноз по состоянию российской экономики в период с 2024 по 2026 год. Он уверен, что курс доллара стабилизируется.
— В 2024–2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90–92 рублей за доллар, — сказал министр.
Согласно планам ведомства, среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году составит 90,1 рубля, в 2025 году он повысится до 91,1 рубля, а в 2026 достигнет целых 92,3 рубля.
По словам министра, стабилизация планируется прежде всего за счет «роста сальдо торгового баланса». Иначе говоря, Россия будет больше продавать товаров и услуг за рубеж, чем покупать, потому и «выйдет в плюс». Напомним, что значение текущего официального курса от Центрального банка чуть больше, чем 97 рублей за доллар.
Всего полгода назад Решетников, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина, спрогнозировал курс в 2023 году на уровне 76,5 рубля за доллар. Но даже повышение ключевой ставки не помогло спасти нашу валюту.
90 с небольшим рублей за «зеленую валюту» — это норма или чересчур? Сбудется ли прогноз на этот раз? Как предполагаемый курс отразится на простых потребителях: взлетят ли цены? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.
Не слишком ли высоко мы забрались?
Рабочий прогноз курса доллара на уровне чуть выше 90 рублей в течение ближайших трех лет действительно выглядит пессимистичным. Особенно если вспоминать, что всего десять лет назад курс был ниже аж в три раза. Тем не менее эксперты полагают, что число выше 90 — не самый плохой вариант.
Заместитель директора института «Центр развития» Высшей Школы Экономики Валерий Миронов предположил, что слабый курс рубля в текущих условиях более выгоден с точки зрения наполняемости бюджета. Он связал это с доходами от продажи нефтепродуктов.
— Бюджет тесно связан с нефтяными доходами, с сырьевыми товарами. За них получают валюту, доллары или евро. Поэтому возникает парадокс, что у бюджета тем больше дохода при прочих равных, чем слабее курс. Рублевые доходы — одни и те же, однако если валютные доходы брать, то при слабом курсе их больше, — отметил кандидат экономических наук в разговоре в MSK1.RU. — Другое дело, что более слабый курс доллара вызывает инфляцию на внутреннем рынке, это обесценивает доходы. Возникают дополнительные сложности для потребителей.
Заместитель декана экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Олег Буклемишев заметил, что, по сравнению с нынешним курсом, прогноз вполне оптимистичен.
— Сейчас курс 97, а по мнению министра, будет 90. Если будет 90, то у потребителя, вероятно, будет больше возможностей покупать импорт и инфляция будет ниже, чем она есть. Это будет так, если действительно реализуется прогноз министерства, — рассказал MSK1.RU экономист.
Насколько прогноз близок к действительности
Даже такой прогноз может оказаться далеким от правды. Ведь наша экономика живет в условиях кризиса, что серьезным образом сказывается на точности результатов моделирования.
Управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган усомнился в правдоподобности прогнозируемого курса на ближайшие три года. Он посчитал, что строить серьезные планы даже на год — задача крайне сложная.
— Учитывая довольно серьезный рост цен на нефть, Минэкономразвития полагает, что валютная выручка будет расти, соответственно, это в какой-то момент повлияет на курс доллара и, скорее всего, рубль будет укрепляться, — заявил специалист в разговоре с MSK1.RU. — В сегодняшних условиях строить модели на срок более года, я бы даже сказал — полгода, это очень сложно. Мы живем в условиях перманентных санкций, новых санкций, поэтому в любой момент всё может меняться.
Олег Буклемишев, напротив, назвал базовым актуальный прогноз на соотношение российской и американской валюты. При этом он отметил изменчивую природу рынка: никогда не узнаешь точно, что будет с тобой и твоим хозяйством.
— Вообще, когда мы с рынком имеем дело, всё может случиться. Как правило, у прогноза несколько вариантов отображается: базовый, пессимистичный и оптимистичный, — заявил эксперт. — Возможны вариации, но бюджет нельзя строить на основе вариаций, бюджет строится на базовом варианте правительственного прогноза. Вот, собственно, такой вариант был подготовлен и на его основе подсчитали бюджет.
Что ждет простых граждан
Очевидно, что чем выше доллар, то тем выше цены на товары, привязанные к курсу американской валюты. В эту категорию входит широкий спектр позиций: от автомобилей до микроэлектроники.
Валерий Миронов подтвердил, что валютные курсы связаны с тем, растут ли цены или падают. Он отметил, что цены на товары, покупаемые за доллар, вырастут.
— В том же прогнозе, если вы посмотрите, там заложен прогноз по уровню цен. Он увязан с курсом доллара и евро, — заметил специалист. — С точки зрения изменения структуры цен на импортные товары, если мы их будем экспортировать из долларовой зоны за доллар, то цены на них будут выше, чем ожидалось ранее.
Евгений Коган выразил надежду, что цены все-таки сравняются. Он объяснил высокий рост цен на товары тем, что заканчиваются запасы того, что было закуплено еще по старому курсу.
— Исходя из того, что прогнозирует Решетников, цены сейчас как раз начинают расти, потому что старые складские запасы делались на уровне 60, 70 или 80 рублей за доллар. Сегодня же у нас курс выше 90, ближе к 100, поэтому, в общем-то, цены уже корректируются, — заключил эксперт. — Если судить по долгосрочному прогнозу, цены в дальнейшем не будут так сильно расти, а, может быть, и стабилизируются. Так что прогноз как раз таки стабильный. Вопрос: будет ли наша жизнь стабильной?
Недавно MSK1.RU разбирал, как компании заставляют продавать валютную выручку, чтобы вернуть курс доллара к старым значениям. Также мы поделились с вами ценными советами по выживанию в условиях «слабого» рубля. В частности, стоит закупиться впрок макаронами и тушенкой. И быть аккуратнее при покупке коньяка: ведь в кризисных условиях велик риск нарваться на подделку.