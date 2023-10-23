«Запасы заканчиваются — цены начали расти». Экономисты — о том, что будет с рублем в следующем году

Всего полгода назад Решетников, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина, спрогнозировал курс в 2023 году на уровне 76,5 рубля за доллар. Но даже повышение ключевой ставки не помогло спасти нашу валюту.

90 с небольшим рублей за «зеленую валюту» — это норма или чересчур? Сбудется ли прогноз на этот раз? Как предполагаемый курс отразится на простых потребителях: взлетят ли цены? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Не слишком ли высоко мы забрались?

Рабочий прогноз курса доллара на уровне чуть выше 90 рублей в течение ближайших трех лет действительно выглядит пессимистичным. Особенно если вспоминать, что всего десять лет назад курс был ниже аж в три раза. Тем не менее эксперты полагают, что число выше 90 — не самый плохой вариант.