Потери будут: как конфликт в Израиле отразится на наших кошельках

Но проблема, по словам эксперта, в другом.



— В Израиле живет масса наших соотечественников — и временно, и на постоянной основе. Естественно, некоторые имеют какой-то бизнес с Россией и россиянами. У нас наверняка есть взаимоотношения с отдельными израильскими компаниями, наверняка технологический импорт идет по частным линиям, — отметил Георгий Остапкович. — Это небольшие и некритичные потери, всё будет зависеть от того, насколько долгосрочным будет конфликт.

Экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале пояснил, что конфликт пока достаточно сдержанно влияет на рынки и мировую экономику. Серьезных потрясений нет ни на валютном рынке, ни на нефтяном, ни на рынке акций.