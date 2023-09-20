Ипотека в России станет неподъемной? Эксперты оценили подъем ключевой ставки Центробанком до 13%

Эту мысль поддержал и экономист Абел Аганбегян. По его мнению, в других странах кредитование для производителей строится несколько иначе и значительно под более низкий процент, что способствует экономическому развитию.



— Допустим, вам нужно построить завод. Потребуется вложить 20–25% собственных средств, остальное берете в банке под 3% годовых, 5% годовых максимум, но это в развитых странах, — рассказал академик. — А у нас инвестиционный кредит сведен к 1% банковских активов. Банки не инвестируют в долгосрочные проекты, все деньги идут на кредиты для населения под высокий процент.



Несмотря на повышение цен рынок недвижимости всё равно остается востребованным. Эксперт Николай Кульбака объясняет это тем, что в России недостаточно инструментов для инвестиций. А людям не хватает знаний для поиска альтернативных и более прибыльных источников дохода.



— В России мало инструментов, в которые можно вкладывать деньги, поэтому люди часто вкладывают их в недвижимость, в том числе и от непонимания того, что это не самый прибыльный рынок, — добавил он.



Абел Аганбегян считает, что востребованность рынка недвижимости сохраняется и по другим причинам: на это влияет, например, высокий уровень зарплат.



— У нас большой дефицит кадров, не хватает миллионов людей. При высоком дефиците вы вынуждены повышать зарплату, поэтому у людей будет больше денег. И они будут покупать жилье, брать кредиты, влезать в долги, потом их не отдавать, — подчеркнул экономист. — Всё может случиться: кто-то заболеет, у кого-то семья распадется. В итоге у нас задолженность у населения превысила 30 триллионов и будет продолжать расти, в том числе и из-за повышения ключевой ставки.

