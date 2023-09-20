Ипотека в России станет неподъемной? Эксперты оценили подъем ключевой ставки Центробанком до 13%

15 сентября Центральный банк РФ третий раз за год повысил ключевую ставку. В этот раз она выросла еще на 1%. Ранее руководители и топ-менеджеры повышали ставку до 12%, когда курс доллара был по 100 рублей.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки. Они берут кредит под 13% годовых, добавляют 3%, к примеру, и кредитуют население. То есть повышение ключевой ставки напрямую влияет на займы населения.
Ключевая ставка выросла. Что это значит?
Повышение ставки сильно отразится на рынке недвижимости, особенно на вторичном, заявил MSK1.RU кандидат экономических наук Юрий Юденков.
— Кредиты в общей сложности подорожают. После такой ставки вторичный рынок встанет, — уточнил экономист. — Стоимость кредита возрастет сильно, и, конечно, спрос упадет Ну а льготные кредиты, которые были, останутся.
Кандидат экономических наук Николай Кульбака продолжил эту мысль и объяснил, что Центробанк борется с «перегревом» российской экономики.
— Люди будут меньше брать кредиты из-за того, что ставка поднимется. В России идет перегрев экономики, и с этим пытается бороться Центробанк, — сказал он. — Вероятность отката существует, но только в том случае, если удастся справиться с инфляцией.
Из-за подорожания кредитов всем станет хуже, а ставка продолжит расти, считает академик РАН Абел Аганбегян.
— Центробанк сделал это из-за инфляции предстоящей, при этом инфляцию они проектируют под 7% в год, а ставку задрали до 13%. Многие предсказывают, что еще раз повысят, — рассказал эксперт.
Повышение ключевой ставки — постоянный рычаг, которым пользуется Центробанк. При этом эксперты сходятся во мнении, что вреда от повышения существенно больше, чем пользы и реального воздействия на инфляцию.
Зачем ЦБ повысил ключевую ставку?
Центральный банк повышение ставки аргументировал «высоким инфляционным давлением в российской экономике». По словам Юрия Юденкова, это упреждающий удар, в котором «никакого смысла не было».
— Они проводят консервативную политику, подняли только на 1%. Но могли и не поднимать — прокомментировал он. — Они боятся инфляции и наносят упреждающий удар.
Его коллега Николай Кульбака считает, что ЦБ борется с инфляцией путем уменьшения денежной массы. При этом он уточняет, что это далеко не единственная проблема в российской экономике, которая влияет на обесценивание валюты.
— Процентная ставка — это, по сути, цена денег в экономике. Так Центробанк задает цену денег и делает их дороже. Денежная масса в стране уменьшается, уменьшение денежной массы давит на инфляцию, после чего она сокращается, — поясняет эксперт. — При этом проблема инфляции в российской экономике стоит не только в денежной массе, поэтому вопрос, смогут ли они исправить ситуацию, остается открытым.
Академик Абел Аганбегян сомневается в рычагах, которые использует ЦБ на протяжении многих лет. Он уточняет, что за долгие годы они не смогли добиться даже 2% инфляции за год.
— У нас одна из самых высоких ставок в стране, у Китая ниже. Не умеют они управлять деньгами, что сказать. Им (Центробанку) ни разу не удалось добиться инфляции за 30 лет, хотя бы один год, 2%. Нет, за 30-летний период у нас средняя инфляции 7% за год.
ЦБ своими действиями вредит не только рынку недвижимости
Эксперты едины во мнении, что из-за повышения ключевой ставки машиностроение и производство становится нерентабельно. Такие действия могут навредить и военно-промышленному комплексу, считает Юрий Юденков.
— Центробанк своими действиями зажимает экономику страны, чтобы не вкладывали инвестиции в оборонную промышленность, — заявил он.
Экономист уточнил, что при текущих ставках предприятиям будет невыгодно брать кредиты под строительство новых комплексов.
— Если раньше строительство нового цеха могло обойтись в 8–9% годовых, то теперь строительство будет обходиться в 15% годовых, а рентабельность всего 7% годовых, — рассказал Юденков. — Ни одно машиностроение не будет строить новые цеха за 15%, при рентабельности в 7%.
Эту мысль поддержал и экономист Абел Аганбегян. По его мнению, в других странах кредитование для производителей строится несколько иначе и значительно под более низкий процент, что способствует экономическому развитию.
— Допустим, вам нужно построить завод. Потребуется вложить 20–25% собственных средств, остальное берете в банке под 3% годовых, 5% годовых максимум, но это в развитых странах, — рассказал академик. — А у нас инвестиционный кредит сведен к 1% банковских активов. Банки не инвестируют в долгосрочные проекты, все деньги идут на кредиты для населения под высокий процент.
Несмотря на повышение цен рынок недвижимости всё равно остается востребованным. Эксперт Николай Кульбака объясняет это тем, что в России недостаточно инструментов для инвестиций. А людям не хватает знаний для поиска альтернативных и более прибыльных источников дохода.
— В России мало инструментов, в которые можно вкладывать деньги, поэтому люди часто вкладывают их в недвижимость, в том числе и от непонимания того, что это не самый прибыльный рынок, — добавил он.
Абел Аганбегян считает, что востребованность рынка недвижимости сохраняется и по другим причинам: на это влияет, например, высокий уровень зарплат.
— У нас большой дефицит кадров, не хватает миллионов людей. При высоком дефиците вы вынуждены повышать зарплату, поэтому у людей будет больше денег. И они будут покупать жилье, брать кредиты, влезать в долги, потом их не отдавать, — подчеркнул экономист. — Всё может случиться: кто-то заболеет, у кого-то семья распадется. В итоге у нас задолженность у населения превысила 30 триллионов и будет продолжать расти, в том числе и из-за повышения ключевой ставки.
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