В России пересчитали пенсии: кому ждать прибавки

На рост пенсии в сентябре могут рассчитывать пенсионеры, которые недавно уволились. Работающим пенсионерам не полагается индексация, однако после увольнения пенсию пересчитывают с учетом всех пропущенных ранее индексаций. Заявление подавать не нужно — пенсию пересчитают автоматически, но начислить пенсию в новом размере могут не сразу, иногда информация обновляется несколько месяцев. Но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.

