«На волнах панического спроса». Число неплательщиков по кредитам резко выросло. Что делать, если не получается платить по счетам

В 2023 году россияне стали брать рекордно большое количество кредитов. По данным Центробанка, общая долговая нагрузка граждан превысила 30 триллионов рублей. Вместе с этим выросло и число неплательщиков: в Федеральной службе судебных приставов сообщили, что их число достигло 17,7 миллиона — это на четверть больше, чем год назад.
Журналист MSK1.RU поговорила с экономистом о том, почему люди стали активнее брать кредиты и перестали по ним платить, а также узнали у юристов, какие последствия это может за собой повлечь. Рассказываем, что нужно делать, если вы понимаете, что не можете вернуть долг банку.
Почему россияне погрязли в долгах
На ситуацию главным образом повлияло не лучшее состояние российской экономики: из-за плавающего курса рубля дорожает всё, включая продукты. Люди в такой ситуации действуют на эмоциях и влезают в долги, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— Люди оказались в сложном положении из-за политики Банка России и Министерства финансов по ослаблению рубля и одновременному повышению ставки на кредиты, — рассказал он нашему корреспонденту. — К тому же они стали отчасти жертвами не очень обдуманных действий по взятию кредитов и вследствие этого столкнулись со сложностями.
Тяжелее всего приходится тем, кто взял ипотеку: эксперт считает, что в 2022 году многие сделали это импульсивно и теперь не могут расплатиться.
— Самыми опасными являются ипотечные кредиты, где люди уже не могут платить по прежним или повышенным ставкам. Тем более некоторые ипотечные кредиты брались необдуманно, на волнах панического спроса в прошлом году, — отметил Колташов.
По его словам, проблема осложняется обесцениванием рубля, резким скачком инфляции и изменением баланса расходов у молодых семей.
— Молодые семьи сейчас активно экономят на мясных и рыбных продуктах, поэтому имеет место снижение расходов на еду, несмотря на рост цен. Это можно списать на то, что все питаются фастфудом, но на самом деле это не так, — добавил экономист. — Основная проблема заключается все-таки в том, что у людей есть кредиты.
Нежелательно брать кредит, если человек не уверен в своих доходах и в том, что в экстренной ситуации его финансово поддержат близкие, считает Колташов.
— В 2023 году кредиты брать в принципе не стоит. Высокая ставка, вас просто раздавят обвал рубля с инфляцией, — отметил он.
Экономист подчеркнул, что кредиты на мелкие покупки лучше свести к минимуму, чтобы не столкнуться с серьезными последствиями.
— Автомобильный кредит стоит брать, только если это ваша «рабочая лошадка». Если баловство — ни в коем случае. Использовать кредитную карточку стоит только по необходимости, не забывая, что это ваши деньги тратятся и их нужно будет компенсировать, — объяснил он. — Кредиты имеет смысл брать только на крупные покупки. В недвижимости кредит является почти неизбежным для большинства граждан. Брать его можно только в крупных банках с проверенной репутацией.
В последнее время процентная ставка по кредитам в России повысилась настолько, что до конца 2023 года лучше подождать и не приобретать даже недвижимость, уточнил эксперт.
— 12–15% — это очень много. Теперь нужно иметь
Он подчеркнул, что кредит стоит расценивать именно как экстренную меру, к которой можно обращаться только в случае крайней необходимости.
— Если ваши доходы низкие, нужно задуматься о сбережениях и постараться меньше тратить. Это то, что вас подстрахует, чтобы не погибнуть и не разориться под тяжестью кредитов. Хотя обычно те, у кого низкие доходы, и берут кредиты, хотя этого нельзя делать, потому что такие люди более уязвимы, — добавил Колташов. — Покупать на кредитные средства стиральную машину, телевизор, телефон не стоит никогда.
Как быть, если не получается выплатить кредит
Если человек понимает, что не может вернуть долг, есть несколько способов выйти из ситуации с минимальными последствиями, считают опрошенные MSK1.RU юристы. Один из таких путей — объявить себя банкротом.
— Сначала нужно попытаться реструктуризировать кредит. Если банк не соглашается, то стоит идти на банкротство, — рассказал MSK1.RU юрист Андрей Сергеев. — При этом нужно учитывать все риски. Если недвижимость куплена в ипотеку и вы решили оформить банкротство, то квартиры у вас не будет: ее просто продадут с молотка и выручка пойдет на погашение долга.
Другой способ выйти из ситуации — взять кредитные каникулы, сообщила MSK1.RU юрист Ольга Савина.
— Нужно честно сказать банку, что я, например, потерял работу, но через полгода-год готов приступить к исполнению своих обязательств. Это, конечно, высокая нагрузка для заемщика, потому что увеличивается срок выплаты и процентная нагрузка. Но такой шаг хотя бы даст некоторое время, — объяснила она.
По ее словам, кредитные каникулы будут самым выгодным решением не только для заемщика, но и для банка.
— Никто не будет ради миллиона рублей гоняться за физлицом, которое сейчас не платит, а потом уйдет в банкротство, из-за которого банк ничего не получит, поэтому ваше банкротство ему совершенно не выгодно. Банку лучше сохранить своего заемщика и предоставить ему кредитные каникулы, — добавила Савина.
Последствия невыплаты по кредиту могут затронуть и семью того, кто не в состоянии его выплатить, отметил Сергеев.
— Если у супруга есть долг, который он не может выплатить, то последствия могут быть для них обоих. Совместно нажитое имущество банк может забрать. Он выделит долю супруга и может с ней что-то делать, — объяснил юрист. — Счета могут арестовать только у должника, а у его родственников не имеют права.
Если у человека были проблемы с выплатой кредита, но в итоге он заплатил всю сумму, то позднее он может снова взять долг. Однако подобное решение остается на усмотрение банка, подчеркнул эксперт.
— Но банк, скорее всего, откажет, — отметил Сергеев. — Впрочем, иногда могут и одобрить — к примеру, ВТБ. Из моей практики это единственный банк, который на это пошел, остальные говорят: «Подожди годик, восстанови финансовое положение, и потом подумаем».
Что могут сделать коллекторы
Сложнее всего приходится тем, кто в результате неуплаты долга сталкивается с коллекторами. Нередко они могут действовать незаконным образом, отметила Савина.
— Коллекторские агентства нередко запугивают людей. Здесь механизма противоборства нет. Да, методы не всегда законные, но придешь ты в полицию, пожалуешься, скажешь, что кредит не платишь, ну они и ответят: «Иди кредит платить». Вообще кредит — это всегда риск, — рассказала она.
Коллекторы имеют право звонить и просить выплатить заём до пяти раз в неделю, но только в дневное время в будние дни, отметил юрист Андрей Сергеев.
— Если они приезжают домой, то дверь никому открывать не нужно. Коллекторы могут только звонить. А потом они уже совместно с банком имеют право обратиться в суд за взысканием, — рассказал он в разговоре с MSK1.RU.
Если коллекторы угрожают или ведут себя неправильно с точки зрения закона, то стоит все-таки вызвать полицию или написать заявление, добавил Сергеев.
— Все незаконные действия лучше записывать на видео и аудио, чтобы было подтверждение и коллектора привлекли к ответственности. Еще один важный момент: они не должны связываться с родственниками или коллегами. В таком случае нужно писать жалобы, — подчеркнул юрист.
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