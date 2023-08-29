«На волнах панического спроса». Число неплательщиков по кредитам резко выросло. Что делать, если не получается платить по счетам

— Люди оказались в сложном положении из-за политики Банка России и Министерства финансов по ослаблению рубля и одновременному повышению ставки на кредиты, — рассказал он нашему корреспонденту. — К тому же они стали отчасти жертвами не очень обдуманных действий по взятию кредитов и вследствие этого столкнулись со сложностями.



Тяжелее всего приходится тем, кто взял ипотеку: эксперт считает, что в 2022 году многие сделали это импульсивно и теперь не могут расплатиться.



— Самыми опасными являются ипотечные кредиты, где люди уже не могут платить по прежним или повышенным ставкам. Тем более некоторые ипотечные кредиты брались необдуманно, на волнах панического спроса в прошлом году, — отметил Колташов.