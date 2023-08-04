«Наши налоги уходят в Тулу?»: российские предприниматели удивились, кому они теперь отправляют деньги

Это сделано в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ, внесенными в июле прошлого года, напомнили в управлении ФНС по Челябинской области.

Единый налоговый счет (ЕНС) — это единая сумма, отражающая итоговое состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом. Единый налоговый платеж (ЕНП) — это денежные средства, перечисленные в счет исполнения совокупной обязанности по уплате налогов.

— ЕНС применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. Для уплаты налогов требуются лишь ИНН и сумма — единственные изменяемые параметры платежа, — рассказала cоветник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса Вероника Глобина. — До 28-го числа месяца налогоплательщик вносит денежные средства на единый налоговый счет, после чего они автоматически распределяются по его налоговым обязательствам, в соответствии с местом ведения деятельности и местом регистрации налогоплательщика.

