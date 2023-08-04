«Наши налоги уходят в Тулу?»: российские предприниматели удивились, кому они теперь отправляют деньги

Предприниматели уже несколько месяцев платят налоги в другой регион. В платежках, которые заполняют компании и обычные граждане, указан счет получателя в Тульской области. По словам представителей ФНС, это связано с законодательными изменениями и переходом на новую форму оплаты налогов и страховых взносов. Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирались с экспертами, зачем всю казну страны отдали одному региону и почему все-таки выбрали город самоваров и пряников.
Налоговая столица России
С 1 января 2023 года все юридические лица и граждане обязаны перечислять налоги единым платежом и на единый казначейский счет. Многие предприниматели обратили внимание на иногороднего получателя в платежке для уплаты налогов. Сначала это было управление Федерального казначейства по Тульской области, с мая строчку изменили на Казначейство России. Но в любом случае деньги со всей страны идут на счет управления Федерального казначейства по Тульской области (УФК по Тульской области) в местном отделении Банка России.
— Почему все компании теперь платят налоги в Тульскую область? — задался вопросом челябинский предприниматель Владимир. — У меня пять фирм. Смотрю счета, которые отправляет бухгалтер. И везде адресат — Тула. Сам я там никогда не был, мои компании с тульскими не работали, но нашими деньгами почему-то финансируется этот регион.
По словам бизнесмена, он, конечно, соблюдает новые правила. Но за родную область обидно, признался Владимир.
Одним махом
Раньше у каждого региона был свой счет для уплаты налогов в федеральном казначействе. В итоге деньги собирались на 84 счетах. С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков перешли на новую форму оплаты налогов и страховых взносов — единый налоговый платеж, распределяющийся на единый налоговый счет.
Что подразумевается под единым налоговым платежом, почему получателем выбрана именно Тульская область и как это повлияло на налоговую дисциплину предпринимателей? 74.RU попросил налоговиков прокомментировать последние новации.
Это сделано в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ, внесенными в июле прошлого года, напомнили в управлении ФНС по Челябинской области.
Единый налоговый счет (ЕНС) — это единая сумма, отражающая итоговое состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом. Единый налоговый платеж (ЕНП) — это денежные средства, перечисленные в счет исполнения совокупной обязанности по уплате налогов.
— ЕНС применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. Для уплаты налогов требуются лишь ИНН и сумма — единственные изменяемые параметры платежа, — рассказала cоветник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса Вероника Глобина. — До 28-го числа месяца налогоплательщик вносит денежные средства на единый налоговый счет, после чего они автоматически распределяются по его налоговым обязательствам, в соответствии с местом ведения деятельности и местом регистрации налогоплательщика.
Проще говоря, раньше для каждого налога или сбора требовался отдельный счет и платежка. А теперь деньги перечисляют одним платежом и в один котел — на единственный счет.
— Для перечисления налоговых платежей предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый в управлении Федерального казначейства по Тульской области. Платежи идут вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта. Такое технологическое решение по обработке платежей никак не влияет на учет платежей в налоговых органах, — добавила Вероника Глобина.
Хронология зачетов поступлений в бюджет строго регламентируется:
- недоимка по НДФЛ (с самой ранней по дате);
- НДФЛ (с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом);
- недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам (с самой ранней по дате);
- иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);
- пени;
- проценты;
- штрафы.
По налогам с авансовой системой исчисления предусмотрено уведомление об исчисленных суммах налогов — резервирование переплаты на едином налоговом счете.
Подсказки по платежкам
В ФНС говорят, что «технологическая реформа» призвана упростить взаимодействие россиян с налоговой.
Реквизиты, необходимые для заполнения платежных документов, а также образцы их заполнения размещены на промостранице сайта ФНС России.
Значительно упростить процесс заполнения платежного документа позволяет электронный сервис сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Там, например, есть подсказки. Они позволяют сформировать платежный документ на уплату налогов и страховых взносов, распечатать его или сразу перейти к уплате.
«Я только спросить»
А что делать, если у налогоплательщиков возникли вопросы по уплате налогов и единому налоговому счету? Теперь им придется звонить и писать в Тулу?
Нет, порядок остается прежним — нужно обращаться в территориальные налоговые инспекции, отметили в УФНС. Налогоплательщики могут сверить корректность формирования счета, обратившись в налоговую службу по месту своего учета лично или направив письменное обращение.
Почему Тула, а не Челябинск или Воронеж?
Географическая привязка в платежках не означает, что все налоги теперь потекут в Тулу, уверяют налоговики и эксперты. В этом городе происходит лишь обработка платежных документов, а не денежных потоков.
И всё-таки почему для «технологической реформы» выбрана родина Левши? Эксперты разошлись во мнениях и предположениях. Одни говорят, что незачем искать черную кошку в темной комнате — мол, ткнули на карте в ближайший к Москве крупный город, да и всё. Другие считают, что всё дело в оптимизации расходов и цифровизации, адептом которой считается экс-глава налогового ведомства, а ныне премьер-министр России Михаил Мишустин.
— Можно было замкнуть всё это на столичном казначействе. Но в любом случае нужно увеличить штат сотрудников в конкретном подразделении. А москвичам пришлось бы платить больше, чем финансистам в регионе, — предположил один из экспертов, пожелавший остаться неназванным.
Еще одна версия — Тулу выбрали из-за обилия предприятий военно-промышленного комплекса. В ходе спецоперации может потребоваться срочное финансирование гособоронзаказов, и тут пригодятся собранные со всей страны деньги. Впрочем, в этом случае на роль «аккумулятора» денег могли бы смело претендовать опорный край державы Челябинск, соседний Екатеринбург или, например, Ижевск.
Между тем политологи предлагают присмотреться к личности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он работал в Федеральной службе охраны и Службе безопасности президента, был заместителем главы МЧС, проходил переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. По итогам 2022 года Алексей Дюмин занял 4-е место в национальном рейтинге губернаторов — его опередили лишь Сергей Собянин, Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров. А еще губернатор Тульской области является председателем попечительского совета Ночной хоккейной лиги, учрежденной Владимиром Путиным, играет в одной команде с президентом — вратарем. В общем, степень доверия довольно высока.
Судя по всему, налоговиков уже замучили вопросами про Тулу. И они еще раз «упростили» платежи.
— В первые месяцы в платежных документах значилось Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом). А в мае в реквизиты внесли изменение — теперь получателем юрлица должны указывать Казначейство России (ФНС России), — заметил финансовый директор BitRiver Артем Птицын.
«Погасить штраф, а только потом недоимку, не выйдет»
По словам экспертов, для бизнеса единый налоговый счет — это более удобный способ уплаты налогов.
— Теперь не нужно перечислять каждый налог на отдельный КБК (код бюджетной классификации — обозначает, что это за платеж, например налог, штраф или госпошлина, и в какой госорган и бюджет он направлен). Это позволяет оптимизировать процесс уплаты налогов, — объяснил финансовый директор BitRiver Артем Птицын. — При этом важно помнить, что новые правила распространяются не только на бизнес, но и на физических лиц. Исключение сделано только для самозанятых.
Насколько проще стало работать предпринимателям и их бухгалтерам, пока сказать сложно: слишком мало прошло времени, добавили эксперты.
— В теории у единого налогового платежа есть несколько преимуществ. Первое: на все платежи имеются единые реквизиты, что уменьшает вероятность ошибок. Фактически их и так не было, так что это скорее профилактическая мера. Второе: больше не нужно писать заявление об учете переплаты. Она автоматически идет в счет будущих платежей. Это хорошо, но случаи переплаты достаточно редки. И понять, какая у тебя переплата или недоимка, сейчас очень сложно. Налоговая присылает ответы с недостоверными данными или вообще с нулями, — прокомментировали в консалтинговой компании «Лигал Эксперт». — И третье: есть единая дата уплаты налога — 28-е число каждого месяца. Для начинающих бухгалтеров это плюс — меньше запоминать. Для тех, кто давно работает, это скорее минус или ни то, ни другое. К прежним датам уже привыкли.
Есть, конечно, и минусы. Правда, на практике опрошенные нами эксперты с ними еще не сталкивались. Но согласились проанализировать возможные узкие места налоговой реформы.
— В случае недостатка денег на едином счете для всех платежей сумма распределится налоговой в соответствии со всеми обязательствами. Так, есть вероятность получить недоимку сразу по нескольким налогам, страховым взносам и сборам. А за это компании или предпринимателю могут заблокировать счет и списать деньги, — рассказали специалисты консалтинговой компании «Лигал Эксперт». — По каждому налогу к уплате нужно присылать в налоговую службу уведомления. Во-первых, это дополнительная работа. Во-вторых, ранее мы, например, могли не платить авансы по УСН (упрощенная система налогообложения), просчитав, что нам выгоднее потом заплатить пеню, чем сейчас изымать деньги из оборота. И налоговая об этом не знала — отчет за год, из которого видны суммы авансов, сдается только в следующем году. Сейчас по уведомлениям налоговая будет знать, сколько мы должны в течение года, и может снять средства, которые мы, возможно, планировали потратить на другой налог.
Деньги налоговики снимают со счета в определенном порядке, и повлиять на это никак нельзя, добавили эксперты.
— Если компания захочет сначала погасить штраф, а только потом недоимку, так сделать не выйдет, — объяснили аналитики «Лигал Эксперт».
А еще система оповещения налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом работает криво. Это скорее техническая проблема, но пока она не решена, добавили эксперты.