Подорожает гречка и исчезнут вина? Рассказываем, что грозит российской экономике и куда катится рубль

Российская экономика переживает не лучшие времена: этим летом в очередной раз упал рубль, а цены поползли вверх. Кроме того, Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, из-за чего экономисты прогнозируют дальнейшую инфляцию.
Журналист MSK1.RU поговорила с экспертами о том, в каком положении наша страна находится на экономическом рынке, а также обсудили причины стремительно растущих цен. Рассказываем, к чему нужно готовиться россиянам в ближайшее время.
Гречка дороже золота?
Это лето выдалось тяжелым для отечественной экономики: в России не было дефляции, которая обычно происходит, едва на прилавках появляются овощи и фрукты. Такая тенденция может привести к серьезным последствиям, считает экономист Николай Кульбака.
Дефляция — противоположный инфляции процесс, снижение общего уровня цен на услуги и товары.
— Летом идет снижение цен, так как на рынок приходят овощи и фрукты. Однако в этом году дефляции не было, — рассказал Кульбака в разговоре с MSK1.RU — Фрукты-овощи понизились в цене, но этого было недостаточно, чтобы вызвать дефляцию. Это тревожный факт.
Цены так и не снизились из-за колебаний валютного курса и падения рубля, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— В июне-июле произошла еще одна волна девальвации рубля. Рубль сильно просел, и хотя началось обратное повышение, это тревожный знак, — сказал он, отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, почему этим летом не было дефляции.
Из-за этого уже ощутимо подорожали импортные и промышленные товары. Отдельное внимание стоит обратить на подорожание гречки, рассказал Колташов.
— Есть движение вверх цен на гречневую крупу. Правительство, по-видимому, будет вмешиваться и ограничивать этот рост. Гречневая крупа связана с курсом рубля, поэтому она подорожает. Сам урожай будет средний, стандартный, гораздо меньше, чем в прошлом году, — объяснил эксперт — Кроме того, в этом сезоне, по сравнению с прошлым, будут гораздо меньше урожаи других культур. В прошлом году было очень много пшеницы: она до сих пор идет на экспорт, а теперь ситуация гораздо скромнее.
Ситуация может выровняться только в том случае, если рубль не упадет снова. Сейчас тенденцию можно назвать положительной, отметил Колташов.
— Если продолжится достаточно активное укрепление рубля, то по мере повышения мировых цен на нефть темпы инфляции удастся замедлить, — добавил экономист.
Порошок вместо вина
В последнее время в России почти в полтора раза вырос импорт вин. Больше всего напитки заказывали из Италии, Испании, Грузии, Франции и Португалии.
Это может быть связано с тем, что Россия резко увеличила ввозные пошлины на вина из «недружественных стран»: раньше налог составлял 12,5%, а теперь подскочил до 20%. Из-за нововведений нам придется столкнуться со значительным подорожанием, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.
— Зарубежные вина дорожать будут гарантированно. Резкий всплеск импорта связан именно с этим: компании знают об изменениях и стараются заранее запастись товаром, — сказал он. — Нужно понимать, что вина не будут поступать к нам в прежнем объеме, количество товара значительно снизится, но полностью они не исчезнут.
При этом, по словам эксперта, импортное вино полностью не исчезнет с прилавков.
— Есть же еще дружественные страны: Латинская Америка, Южная Африка. И там, и там винодельческое производство достаточно развито, а в список недружественных государств они не включены, — уточнил Колташов.
Из-за увеличения цен на алкоголь его качество может ухудшиться: настоящие вина могут заменить концентрированными, считает экономист Николай Кульбака.
— Будет расти желание везти в Россию не вина, а концентраты виноматериалов, — объяснил он MSK1.RU. — Здесь их разбавляют, мешают и продают под видом хороших вин. То есть существует риск того, что некачественного алкоголя на рынке станет гораздо больше.
Куда катится рубль
Правительство готовит проект о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко. Документ уже поддержало государственно-правовое управление.
Таким образом российские власти пытаются увеличить спрос на рубль в других странах, заявил MSK1.RU экономист Николай Кульбака.
— Сейчас ситуация на валютном рынке складывается очень тяжело для России, потому что курсы рубля ко всем валютам очень проседают. Поэтому нужно срочно увеличивать спрос на него. Это предложение как раз для этого и выдвинули: это такая попытка заставить другие страны покупать рубли, — объяснил он.
По словам экономиста, эта идея может обернуться неудачей: другие страны могут выдвинуть ответные условия.
— Удастся это или нет, сказать сложно. Дело в том, что мировые рынки устроены очень своеобразно, а торговля идет, как правило, на каком-то конкретном рынке в определенной валюте, — объяснил Кульбака. — Это удобно для расчетов, выставления цен. Если мы потребуем покупать российскую продукцию за рубли, они, в свою очередь, захотят высоких скидок, и другого варианта не останется. Мы для них будем создавать неудобства. Ничего хорошего в этом нет, кроме попытки как-то выровнять валютный курс.
Однако другой эксперт, Василий Колташов, считает, что решение перейти на российскую валюту может положительно сказаться на нашей экономике.
— Для нас это имеет большое значение, потому что при вывозе российских продуктов питания расчеты в рублях будут давать дополнительное обеспечение нашей валюты, — сказал экономист MSK1.RU. — Огромные массы товаров будут обеспечивать не западные валюты, а рубль. Мы создаем для рубля дополнительные обеспечение, операции в рублях нам выгодны.
По мнению Колташова, благодаря такой схеме будут лучше работать механизмы конвертации: мы начнем использовать рубль, а наши партнеры — собственную валюту, поэтому торговать станет гораздо легче.
— Другие страны заинтересованы не в том, чтобы поддерживать своим товаром доллар или евро, а в том, чтобы поддерживать собственную валюту. Мы не просто хотим в рублях торговать, мы хотим, чтобы другие страны задумались о пользе этого решения, чтобы работали механизмы конвертации, — объяснил экономист.
В июле 2023 года Россия вышла из зерновой сделки. Власти объяснили это тем, что часть договоренностей, касающаяся России, «не выполнена до сих пор».
В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН, который касался снятия ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт, а также черноморскую зерновую инициативу — эта часть обеспечивала вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Украина призывает к сохранению сделки, но считает, что идти на уступки в сторону России нельзя.
Мы подробно рассказывали, что такое зерновая сделка и почему Россия от нее отказалась. Также MSK1.RU поговорил с экспертами о том, как выход из зерновой сделки отразится на российской экономике.
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