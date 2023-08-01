Подорожает гречка и исчезнут вина? Рассказываем, что грозит российской экономике и куда катится рубль

— Летом идет снижение цен, так как на рынок приходят овощи и фрукты. Однако в этом году дефляции не было, — рассказал Кульбака в разговоре с MSK1.RU — Фрукты-овощи понизились в цене, но этого было недостаточно, чтобы вызвать дефляцию. Это тревожный факт.

Цены так и не снизились из-за колебаний валютного курса и падения рубля, рассказал MSK1.RU экономист и политолог Василий Колташов.

— В июне-июле произошла еще одна волна девальвации рубля. Рубль сильно просел, и хотя началось обратное повышение, это тревожный знак, — сказал он, отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, почему этим летом не было дефляции.

