Налоги спишут автоматически: как это будет работать и кого коснется

— Что касается физлиц, все налогоплательщики переводятся на Единый налоговый кошелек. Все налоги будут зачисляться на этот счет: это как счет в банке, примерно то же самое, — добавил юрист компании Benefactum Семен Кузнецов.



Какие налоги будут списывать автоматически

В составе Единого налогового платежа (ЕНП) перечисляют практически все обязательные платежи. Если мы говорим о физических лицах, то это НДФЛ, имущественный и земельный налог, а также транспортный налог.



— Кроме того, в ЕНП войдут налоги с продажи квартиры и транспортного средства. Если, помимо машины, у вас есть снегоход, моторная лодка или яхта — транспортный налог за них также будет автоматически списан, — рассказал Павел Зюков.

