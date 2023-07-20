Налоги спишут автоматически: как это будет работать и кого коснется

В ФНС придумали новый механизм — «проактивный порядок уплаты налогов». За этими четырьмя словами скрывается нехитрая в целом процедура: деньги будут автоматически списывать с виртуальных кошельков налогоплательщиков. Но не всех. Разбираемся, как работает этот механизм, на кого он распространяется и может ли налоговая списать деньги прямо с вашего банковского счета.
Что изменилось
До недавнего времени порядок уплаты налогов был такой: человек получал уведомление от налоговой (заказным письмом, в личный кабинет налогоплательщика или на «Госуслугах») и отправлял деньги ФНС любым удобным способом. Теперь налоговая не будет ждать, пока вы заплатите, и сама спишет деньги. Здесь ФНС тоже подсуетилась и сама заранее открыла вам счет, он же — виртуальный кошелек.
— По умолчанию счет в одностороннем порядке автоматически открывается для каждого человека, который зарегистрировался в ФНС России и получил ИНН. Проверить состояние своего единого налогового счета можно в личном кабинете на сайте ФНС России, — рассказал нам управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель Комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.
— Что касается физлиц, все налогоплательщики переводятся на Единый налоговый кошелек. Все налоги будут зачисляться на этот счет: это как счет в банке, примерно то же самое, — добавил юрист компании Benefactum Семен Кузнецов.
Какие налоги будут списывать автоматически
В составе Единого налогового платежа (ЕНП) перечисляют практически все обязательные платежи. Если мы говорим о физических лицах, то это НДФЛ, имущественный и земельный налог, а также транспортный налог.
— Кроме того, в ЕНП войдут налоги с продажи квартиры и транспортного средства. Если, помимо машины, у вас есть снегоход, моторная лодка или яхта — транспортный налог за них также будет автоматически списан, — рассказал Павел Зюков.
Все перечисленные виды налогов, собранные в Единый налоговый платеж, будут списываться с виртуального кошелька. Если это ежемесячный платеж — то деньги на счету должны быть не позднее
Как положить деньги на счет и что будет, если их там не окажется
Положить деньги на виртуальный кошелек можно через приложение «Налоги ФЛ», через личный кабинет налогоплательщика или по старинке — платежным поручением через банк, указав свой ИНН.
— Налогоплательщик должен своевременно внести на свой виртуальный кошелек сумму, достаточную для погашения всех необходимых налогов, — отметил Павел Зюков. — Если на счету не хватает средств для полного погашения обязательств по налогам, они будут погашены частично.
Если же денег на счету не окажется совсем, то ФНС вправе оштрафовать налогоплательщика и начать начислять проценты.
— Освобождение от уплаты пеней в данном случае не предусмотрено, следовательно, при наличии отрицательного сальдо налогоплательщику могут быть начислены пени, — подчеркнул Павел Зюков.
В случае, когда вы положили на счет больше денег, чем нужно, то остаток сохранится на счете и его даже можно вывести обратно.
— Если у вас есть какие-то переплаты, то их можно вывести. Раньше были положения о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных налогов: при соответствующем заявлении от налогоплательщика налоговый орган проверял, есть ли долги по другим налогам, и если нет — возвращал остатки. Сейчас механизм практически никак не поменялся, просто раньше не было единого счета. Если у вас образовалась переплата, то вы также пишете заявление на возврат через личный кабинет на сайте или в МФЦ, и если никаких других задолженностей нет, то деньги, конечно, вернут, — заверил Семен Кузнецов.
Изменится ли оплата налогов через квитанцию
Что касается тех, кто привык платить налоги по квитанциям, то они и вовсе не заметят разницы: изменятся лишь реквизиты, в которых появится Единый налоговый счет.
— Процесс оплаты по квитанциям не изменится: суммы платежей, условия при переплате или начисление пени — всё остается прежним, — заверил Семен Кузнецов.
Могут ли ФНС списать деньги не с налогового, а с банковского счета
Выходит, что в целом порядок уплаты налогов остался практически неизменным, но в новых формулировках больше всего тревожат слова об «автоматических списаниях».
— Речь об автоматических списаниях касается только ЕНС, — успокоил Семен Кузнецов. — Если вы туда деньги не положили, то с ваших банковских карт точно никто ничего не спишет.
Однако не стоит забывать, что если вы не будете платить налоги, ФНС передаст дело судебным приставам. И тогда необходимую сумму взыщут уже с банковских счетов.