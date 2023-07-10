Путин подписал закон о коллекторах. За что их теперь можно посадить

Владимир Путин подписал ранее принятый Госдумой закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, как сообщили в Госдуме, в силу он вступит через 10 дней. Согласно поправкам, за незаконную деятельность: применение насилия, повреждение имущества, распространение порочащих сведений и угрозы всем перечисленным — коллектора теперь могут отправить в колонию. Прежде коллекторы несли только административную ответственность за аналогичные правонарушения.
Максимальное наказание за угрозы, согласно новому закону, — пять лет лишения свободы. Если дело дошло до применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, уничтожения или повреждения имущества — наказание может быть строже, до семи лет колонии. Аналогично наказываются преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Если коллекторы действовали организованной группой, применяли опасное для жизни или здоровья насилие или причинили вред в особо крупном размере, то статья предусматривает в качестве наказания для них до 10 лет колонии. Можно наказать коллекторов и за менее серьезные нарушения, но уже по статьям Кодекса об административных правонарушениях.
До вступления в силу этого закона уголовные дела из-за перегибающих палку коллекторов тоже заводили, однако это не было связано с их профессиональной деятельностью. Например, в Москве действия молодых людей, которые хотели припугнуть должника, привязав к двери макет гранаты и устроив поджог, квалифицировали как хулиганство. А в Новосибирске полиция возбудила уголовные дела о клевете и вымогательстве после жалоб мужчины, которого коллекторы пытались выставить педофилом, мошенником и наркодилером.