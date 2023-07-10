Путин подписал закон о коллекторах. За что их теперь можно посадить

До вступления в силу этого закона уголовные дела из-за перегибающих палку коллекторов тоже заводили, однако это не было связано с их профессиональной деятельностью. Например, в Москве действия молодых людей, которые хотели припугнуть должника, привязав к двери макет гранаты и устроив поджог, квалифицировали как хулиганство. А в Новосибирске полиция возбудила уголовные дела о клевете и вымогательстве после жалоб мужчины, которого коллекторы пытались выставить педофилом, мошенником и наркодилером.

