«Кредит не брала, никакой Нины не знаю»: банк потребовал, чтобы клиентка погасила долги умершей «родственницы»

Жительница Копейска Челябинской области получила письмо от Сбербанка с требованием погасить задолженность по кредиту за умершего родственника. Но имя человека, наследницей которого она якобы стала, женщина услышала впервые. Само письмо с реквизитами банка в Питере и подписью специалиста из Воронежа тоже показалось подозрительным. Наши коллеги из 74.RU разбирались, в чем тут дело — ошибка или новый вид мошенничества, может ли банк требовать погашение долга с тех, кто еще не вступил в наследство, и что делать получателям подобных писем.
«Письмо от имени Сбербанка»
Ольга работает делопроизводителем на заводе в Копейске. В конце мая она получила письмо, в котором банк требовал досрочно выплатить кредит на 142 тысячи рублей. На конверте значились лого и московский адрес Сбербанка. В тексте письма указаны фамилия, имя и отчество женщины, наследницей которой якобы стала
— Первое мое чувство, естественно, — это испуг, даже шок. Потом возмущение. Никакого кредита в банке я не брала, никакой Нины Николаевны не знаю, в наследство незнакомого мне человека вступать не собираюсь. Что это такое вообще — на меня навесили чужой кредит? Или это новый вид мошенничества появился — «письмо от имени Сбербанка»? — удивилась молодая женщина. — Очень неприятно, когда вдруг получаешь такое.
В требовании о досрочном возврате кредита говорилось, что заемщик получил кредитную карту Сбербанка и воспользовался кредитными средствами на 128 тысяч рублей. Однако платежи в счет погашения не производил, что привело к образованию просроченной задолженности. В итоге по состоянию на 18 мая 2023 года общая сумма долга составила 142,8 тысячи рублей.
— Досрочный возврат должен быть осуществлен в срок не позднее 21 июня 2023 года, — указано в письме.
Ольга позвонила в банк по номеру 900 и начала возмущаться. Ее перевели на отдел кредитования. Там посоветовали зарегистрировать обращение в любом филиале банка.
1 июня женщина отправилась в челябинский филиал Сбербанка и показала полученное письмо. В банке выдвинули две версии: ошибка или развод на деньги. Зарегистрировали заявление от Ольги и взяли время на проверку.
— Поначалу думала просто выкинуть письмо и забыть. Но теперь настороже. Больше всего меня смутило, что письмо пришло через неделю после того, как я сходила в банк за реквизитами карты для выплаты социального пособия, — добавила Ольга. — Ладно, если просто ошибка. Иначе придется обращаться в суд.
Как это объяснили в банке
В Сбербанке Ольге сказали, что для рассмотрения ее обращения требуется дополнительное время. Ответ пообещали дать до 15 июня.
Мы сверили указанный в письме номер телефона
74.RU направил официальный запрос в Сбербанк с просьбой уточнить, рассылает ли кредитная организация письма наследникам заемщиков и что делать тем, кто получил подобные претензии.
— Банк использует почтовые письма для уведомления наследников заемщика о том, что у их наследодателя имеется кредитная задолженность, — подтвердили в пресс-службе Сбербанка в ответ на запрос 74.RU. — При получении подобных писем клиенты могут обратиться по указанным телефонам для обсуждения ситуации.
Но в данном случае жительница Челябинской области получила письмо ошибочно, уточнили в Сбербанке. Это значит, что взыскивать долг по кредиту с нее не будут.
Что советуют юристы
После смерти человека к наследникам переходят не только права, но и обязанности.
— Наследники действительно отвечают по долгам наследодателя, но в пределах стоимости унаследованного имущества. Если принято наследство на один миллион рублей, то и долгов принято лишь на эту сумму, а не, к примеру, на 10 миллионов. При этом долг можно выставлять только тем, кто официально принял наследство, а не неким «потенциальным» наследникам, — объяснил юрист Александр Щербинин. — Гипотетически кто-то из близких родственников умершего может не принимать наследство, несмотря на наличие такого права, и тогда долги не будут иметь к нему никакого отношения.
По словам юристов, периодически такие случаи, как у Ольги из Копейска, бывают. Причина в том, что взыскатели пытаются расширить круг потенциальных ответчиков по долгам заемщика.
Как же действовать тем, кто получил письмо о наследовании чьих-то долгов? Тут всего два варианта:
- Игнорировать.
- Подать заявление в банк о том, что не вступил(а) и не собираюсь вступать в наследство. Поэтому не обязан(а) платить по долгам.
Как взыскивают чужие долги
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