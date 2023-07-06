«Кредит не брала, никакой Нины не знаю»: банк потребовал, чтобы клиентка погасила долги умершей «родственницы»

«Письмо от имени Сбербанка»

Ольга работает делопроизводителем на заводе в Копейске. В конце мая она получила письмо, в котором банк требовал досрочно выплатить кредит на 142 тысячи рублей. На конверте значились лого и московский адрес Сбербанка. В тексте письма указаны фамилия, имя и отчество женщины, наследницей которой якобы стала 33-летняя Ольга. Гасить задолженность предлагалось по реквизитам банка, находящегося в Санкт-Петербурге, а подписал его начальник отдела из Воронежа.

— Первое мое чувство, естественно, — это испуг, даже шок. Потом возмущение. Никакого кредита в банке я не брала, никакой Нины Николаевны не знаю, в наследство незнакомого мне человека вступать не собираюсь. Что это такое вообще — на меня навесили чужой кредит? Или это новый вид мошенничества появился — «письмо от имени Сбербанка»? — удивилась молодая женщина. — Очень неприятно, когда вдруг получаешь такое.

