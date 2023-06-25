«Мы крепко связаны с Турцией». Как падение лиры отразится на российской экономике и туризме

— Турцию назначили главным распорядителям газа в Европе, проведя туда газопровод, это тоже важно для нас. Многое ведется всё-таки за наш счет: там наши специалисты, наша техника. Мы заинтересованы в этом проекте, — отметил Юденков.



«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. В нем действуют две нитки газопровода: одна нужна для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки газа по «Турецкому потоку» начались в январе 2020 года.

При этом состояние российского бизнеса не сильно зависит от экономического положения Турции, считает экономист.

— Я не могу сказать, что мы испытываем высокие кооперационные связи с Турцией, помимо сельскохозяйственных товаров и логистических моментов. Я не уверен, что наша промышленность тесно с ней связана. Однако нам всё равно нужна устойчивая Турция, — сказал он.