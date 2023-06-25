«Мы крепко связаны с Турцией». Как падение лиры отразится на российской экономике и туризме

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня. Впервые за всю историю наблюдений доллар стоил дороже
Российская экономика тесно связана с турецкой, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Падение лиры может отразиться и на нашем импорте (в том числе на параллельном. — Прим. ред.), и на газовой отрасли, и на отдыхающих в Турции туристах.
Публикуем мнения специалистов из сферы экономики и туризма о том, к чему нужно готовиться россиянам.
Падение лиры — месть Эрдогану?
Курс лиры значительно обвалился, потому что в Турции сложилась неустойчивая экономическая ситуация, заявил MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ
— Сейчас там происходит большая инфляция, они пытаются ее «зажать» и поднимают ставку рефинансирования. Турция сейчас стоит на пороге кризиса, хотя они, конечно, не хотят в него входить, — сказал он нашему корреспонденту.
По мнению Юденкова, турецкая экономика сейчас находится под негативным воздействием западных стран, которые не поддерживают политику президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который победил во втором туре выборов в конце мая.
— Американцы могут отомстить Эрдогану за победу в выборах. Они начнут играть, создавать дополнительные сложности в экономике: например, занижать их инвестиционный статус в рейтинговых агентствах.
Экономист подчеркнул, что подобные трудности нередко возникают как следствие автоматизации экономических процессов.
— Сейчас же торгуют роботы, а робот всё равно не знает, что это за страна. Он видит, что в России или в данном случае в Турции рейтинги ниже плинтуса, и не торгует с ней. Сейчас искусственно понизят Турцию, и это может привести к тому, что инвестиции она не получит, — объяснил Юденков. — И это я говорю только об одном из способов повлиять на экономику страны, на деле их гораздо больше.
Пострадает наша экономика?
Российская экономика во многом связана с Турцией, рассказал MSK1.RU Юденков. По словам эксперта, из-за этого в нашей стране могут начаться трудности с логистикой.
— Это очень сложная цепочка. Мы завязываем на Турции очень многое. Сейчас она для нас — транспортный штаб. Через Турцию в Россию идет множество товаров, в том числе по морю, — уточнил он.
Юденков отметил, что проблема также касается параллельного импорта.
— Причем об этом все молчат. Хотя с Европой мы давно договорились, потому что они нам всё продают. При этом мы многое попросту доставить не можем. Возможно, теперь ситуация усложнится, — подчеркнул экономист.
Параллельный импорт в России легализовали в июне 2022 года после того, как с отечественного рынка ушли крупные иностранные компании. Данная схема позволяет ввозить в страну товары без разрешения иностранных правообладателей.
Эксперт отметил также важность Турции в вопросах экспорта российского газа.
— Турцию назначили главным распорядителям газа в Европе, проведя туда газопровод, это тоже важно для нас. Многое ведется всё-таки за наш счет: там наши специалисты, наша техника. Мы заинтересованы в этом проекте, — отметил Юденков.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. В нем действуют две нитки газопровода: одна нужна для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки газа по «Турецкому потоку» начались в январе 2020 года.
При этом состояние российского бизнеса не сильно зависит от экономического положения Турции, считает экономист.
— Я не могу сказать, что мы испытываем высокие кооперационные связи с Турцией, помимо сельскохозяйственных товаров и логистических моментов. Я не уверен, что наша промышленность тесно с ней связана. Однако нам всё равно нужна устойчивая Турция, — сказал он.
Что будет с российскими туристами
В Турции уже поднялись цены на отели. Жители страны могут попытаться дополнительно заработать на туристах, однако повода для паники нет, рассказал Юденков корреспонденту MSK1.RU.
— Вот что происходит: рынок неустойчивый, но на российский туристах они могут заработать. Если посмотреть динамику цен, то можно увидеть, что в туристическом бизнесе они подскочили в два раза. Однако это приводит к тому, что людей начинает ехать меньше, падает спрос. Поэтому задача турбизнеса — достигнуть баланса в этом, — рассказал он.
Турция сейчас особенно заинтересована в туристах, подчеркнул экономист.
— Чтобы выйти из кризисной ситуации, они будут пытаться заработать хоть каким-то образом на внешних источниках, а мы и есть внешний источник, — добавил Юденков.
Менеджер турагентства Friends Travel Дмитрий Денгольц рассказал нашему корреспонденту о том, что стоимость турецкой лиры несильно влияет на стоимость туров.
— Сейчас цена тура в Турцию и так приходит к более адекватному знаменателю, чем было при раннем бронировании. Либо же туристы привыкают к этим ценам, Турция достаточно дорогая в этом году, — объяснил он.
Денгольц также отметил, что из-за высоких цен на туры в Турцию туристы рассматривают альтернативные страны. По его мнению, поехать в хороший турецкий отель может быть дороже, чем гораздо лучшие варианты Кубы или Венесуэлы.
С другой стороны, стоимость турецкой лиры влияет «на ощущение туриста в самой Турции», подчеркнул Денгольц.
— Возможность приобрести товары, которые он запланировал, например, вещи ушедших брендов. Либо продукты питания, сувениры, в том числе медтовары. Но, как правило, туристы не пользуются какими-то городскими покупками и шопингом, — сказал он.
Ранее MSK1.RU сообщал о том, что Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну: поставщики изменили логистику из-за политики Казахстана. Мы подробно рассказывали о том, почему это произошло и какие последствия может за собой повлечь.