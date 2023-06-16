Ушедшие с российского рынка иностранные производители смогут вернуться, заявил 16 июня президент России Владимир Путин в ходе Международного петербургского экономического форума.
По его словам, разговоры о возвращении слышны все чаще и чаще.
— Мы двери ни для кого не закрываем и будем создавать условия, — сказал глава государства, но отметил, что особенности поведения некоторых партнеров учтут и во главу угла будут ставить интересы отечественного бизнеса.
Он также добавил, что оставшиеся на российском рынке иностранные производители также рассматриваются как отечественные.
Владимир Путин прямо сейчас продолжает свое выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Мы следим за заявлениями президента в текстовой онлайн-трансляции.