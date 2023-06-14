«Боятся, что их ждут нищенские пособия». Эксперты — о том, как можно было не допустить забастовку шахтеров, и их зарплатах

«Мариинский прииск» создан на базе крупнейшего в России Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Он славен изумрудами, бериллием и александритами. Бериллий используется в авиационной и космической отрасли.



Что будет с изумрудами?

«Мариинский прииск» — одно из трех основных месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Этот минерал также добывают в Колумбии, на острове Шри-Ланка и в небольшом количестве — на Мадагаскаре.



Мы задали вопрос ученому-геологу, не будет ли потеряно это единственное месторождение, если подземная добыча закроется.

