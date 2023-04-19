Госдума увеличила размер налоговых вычетов: кто получит больше

Госдума приняла в III чтении законопроект, увеличивающий размер социальных налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств.
Как сообщается на сайте Госдумы, поправки предлагают более чем вдвое увеличить сумму, с которой можно будет получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, — с
Также со 120 тысяч до 150 тысяч рублей предлагается увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.
Вместе с тем закон вносит поправки в
— После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики.
Увеличить размеры социального налогового вычета на обучение детей, а также оплату медицинских услуг и покупку лекарств предложил 21 февраля Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Деньги можно вернуть уже этой весной, но не полную сумму. Ранее мы разбирались в тонкостях и в том, как получить налоговый вычет, который пообещал поднять Путин.