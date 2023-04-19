Госдума увеличила размер налоговых вычетов: кто получит больше

Госдума приняла в III чтении законопроект, увеличивающий размер социальных налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств.



Как сообщается на сайте Госдумы, поправки предлагают более чем вдвое увеличить сумму, с которой можно будет получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.