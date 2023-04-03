Банк в Новосибирске оштрафовали на 50 000 рублей за разглашение суммы долга клиента

Новосибирский банк оштрафовали на 50 000 рублей за публичное разглашение суммы долга клиента. Коллектор пришёл в больницу, где работала должница и публично потребовал возврата 17 000 рублей. За нарушение банковской тайны судебные приставы наказали кредитную организацию.
— В здании медицинского учреждения был задержан мужчина, который осуществлял взаимодействие по взысканию просроченной задолженности у медработника. Предъявить документ, удостоверяющий личность и полномочия отказался. Потерпевшая в объяснении сотруднику Главного управления сообщила, что представитель банка пришел к ней на работу, где разгласил сведения о ее задолженности, — сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
Из-за того, что коллектор вел себя грубо и хамил персоналу больницы, его пришлось выводить охране.
Приставы составили протокол о разглашении банковской тайны. За нарушение ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ банк оштрафовали на 50 000 рублей, а коллектора — на 5 000.
Ранее НГС рассказал о новосибирце, который 9 лет борется с приставами. От него требуют возврата долгов тезки.