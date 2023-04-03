Банк в Новосибирске оштрафовали на 50 000 рублей за разглашение суммы долга клиента

— В здании медицинского учреждения был задержан мужчина, который осуществлял взаимодействие по взысканию просроченной задолженности у медработника. Предъявить документ, удостоверяющий личность и полномочия отказался. Потерпевшая в объяснении сотруднику Главного управления сообщила, что представитель банка пришел к ней на работу, где разгласил сведения о ее задолженности, — сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

