Эти пять выплат вырастут в ближайшее время: кто получит больше денег

— С 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации, — заявил Мишустин. — Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.



Социальные пенсии ежегодно повышают в апреле, в 2022 году индексация составила 8,6%. В своем выступлении 23 марта глава правительства заявил, что в этот раз за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%. Однако такое число получается с учетом внеочередной индексации на 10%, которая была проведена прошлым летом. Если же сравнить мартовскую и апрельскую пенсии, то апрельская будет больше всего на 3,3%.

