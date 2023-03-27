«Жизнь на МРОТ осточертела». Как журналист сдулся посреди эксперимента — колонка

На самом деле эти 600 рублей сделали погоду, но ненадолго. На прошлой неделе я «заняла» у следующей 200 рублей на поход в театр и еще 300 мне нужно было заплатить за ремонт демисезонного ботинка. Эти траты я покрыла из отложенных денег на ЖКХ, осталось лишних 100 рублей. Но на самом деле не таких уж и лишних — эту же сумму я отдала на подарок на день рождения коллеге. Я уже говорила выше, что прошедшая неделя вышла очень затратной. Основными расходами после оплаты квитанций стали продукты и еда — 923 рубля. Ела на этой неделе я по принципу рандомности. Два раза на обед заказывала с коллегами еду навынос, а в остальное время мне было лень готовить, поэтому обходилась чем-то наименее трудозатратным: вареники, омлет или яичница, картошка с грибами и очень много фруктов и овсянки на завтрак. Также 234 рубля я потратила на такси, потому что не успела на автобус после вечернего дежурства. И самая моя большая трата на прошедшей неделе — это 2000 рублей за билет на винный фестиваль в Екатеринбург.