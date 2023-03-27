«Жизнь на МРОТ осточертела». Как журналист сдулся посреди эксперимента — колонка

Наша тюменская коллега из 72.RU журналист Даша Макеева решила прожить месяц на МРОТ, это
Начну с собственных размышлений. Или нытья — как вам больше нравится. Третья неделя выдалась очень затратной и нервной. Кажется, что всё желание жить на МРОТ резко улетучилось под конец недели. От понимания, что нужно считать и расписывать все траты, я становлюсь раздраженной. Скажу короче: жизнь на МРОТ осточертела. Терпение меня покидает. Вчера я психовала из-за того, что нужно купить гладильную доску, а денег нет от слова совсем. В итоге, скрючившись, гладила рубашки на подлокотнике дивана. Да еще и на одной из них заметила какие-то желтые разводы, которые не отстирались. А рубашку надевала всего один раз. Кажется, что за последние несколько дней я стала слишком нервной — любая мелочь может вывести меня из себя.
«Сорю» деньгами
Ладно, поплакали и снова на позитиве. Рассказываю, как я тратила деньги и уходила в минус еще больше. Итак, самая главная трата этой недели, да, пожалуй, и месяца — услуги ЖКХ. Мне приходит три квитанции: одна за услуги УК, вторая — за отопление и воду, третья — за электроэнергию. Максимум этой зимой после всех повышений у меня выходило в районе 3500 рублей за всё. Я живу в студии размером 30 квадратов, чтобы вы не думали, что это слишком мало. Собственно, такую сумму я заложила и на этот месяц. Оказалось, что в прошлом месяце я переплатила, и в квитанциях в этом месяце вышло совсем немного, но учитывать это не стану. Итого: 1739 рублей нужно заплатить за отопление и воду, 904 — за содержание дома, ремонт и другие услуги УК, а также 247 рублей за электроэнергию. В общей сложности — 2890 рублей. Вышло меньше суммы, которую закладывала! Радостно. Осталось 600 рублей свободных денег.
На самом деле эти 600 рублей сделали погоду, но ненадолго. На прошлой неделе я «заняла» у следующей 200 рублей на поход в театр и еще 300 мне нужно было заплатить за ремонт демисезонного ботинка. Эти траты я покрыла из отложенных денег на ЖКХ, осталось лишних 100 рублей. Но на самом деле не таких уж и лишних — эту же сумму я отдала на подарок на день рождения коллеге. Я уже говорила выше, что прошедшая неделя вышла очень затратной. Основными расходами после оплаты квитанций стали продукты и еда — 923 рубля. Ела на этой неделе я по принципу рандомности. Два раза на обед заказывала с коллегами еду навынос, а в остальное время мне было лень готовить, поэтому обходилась чем-то наименее трудозатратным: вареники, омлет или яичница, картошка с грибами и очень много фруктов и овсянки на завтрак. Также 234 рубля я потратила на такси, потому что не успела на автобус после вечернего дежурства. И самая моя большая трата на прошедшей неделе — это 2000 рублей за билет на винный фестиваль в Екатеринбург.
В общей сложности я потратила 3157 рублей на еду, такси и билет на фестиваль. Остальное покрылось отложенной заранее суммой (3500 рублей) на ЖКХ и остатком от нее. Напомню, что на неделю у меня предусмотрено 2030 рублей. Таким образом, я осталась в минусе на 1067 рублей. У меня осталось еще 12 дней эксперимента и 3480 рублей месячного бюджета. Вычитаем излишки и остается 2413 рублей. Округлим сумму до 2000 рублей, потому что мне нужно докупить кошке сухого корма. Остается 2000 на 12 дней, 166 на каждый день.
Развлечения — дорогое удовольствие
Многие упрекали меня, что я никак не развлекаюсь. Что ж, вот я сходила в театр. Спонсором этого мероприятия по большей части стали родственники: на 8 Марта отправили мне 1000 рублей. Я добавила еще 200 и купила билет на спектакль «Три товарища». Постановка мне совершенно не понравилась, хотя актеры играли прекрасно. Но я не разочаровалась — атмосфера все-таки непередаваемая, да и впервые за две с половиной недели развеялась. Это главное.
Следующим моим развлечением станет поездка в Екатеринбург в апреле. К этому времени, кстати, нужно будет просчитать бюджет так, чтобы учесть затраты на дорогу как минимум. Так вот и развлекайся. Хорошо, что я еще не трачу деньги на парикмахера. Нет, не только в этом месяце. Длину волос я немного убираю раз в полгода, поэтому траты не критичные.
И еще немного моих размышлений. Если честно, надоело считать каждую копейку, надоело отчитываться, надоело во всем себя ограничивать, отказывать. А это я всего лишь две с половиной недели так живу. Когда у меня спрашивают, чего мне особенно не хватает, первое на ум приходит простое — финансовая свобода в том понимании, что ты можешь купить почти всё, что захочешь (конечно, в разумных пределах в рамках своей зарплаты).
Как прошли прошлые недели эксперимента?
На первой неделе (неполной) эксперимента я заболела, пришлось тратить деньги на лекарство. Все следующие семь дней была на больничном. По итогу даже похудела на два кило. Стоит отметить, что пока не прибавила обратно, хотя последнюю неделю плохо следила за питанием. Многие считают, что эксперимент — не чистый, и пишут гневные комментарии. На некоторые из них — ответила отдельно.