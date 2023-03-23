СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 76.96
eur 82.97
СрочноСмертельное ДТП с «Ладой»
Все новости
Все новости
Подробности

Пенсии в России вырастут на 13,5%. Но не у всех

Их поднимут уже с 1 апреля

2 505

Пенсии повысят в дополнение к индексации, проведенной в июне 2022 года

Поделиться

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на годовом отчете правительства.

— Сохраним действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации, — заявил Мишустин. — Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

По словам главы правительства, за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек.

Социальные пенсии ежегодно повышают в апреле, в 2022 году индексация составила 8,6%. Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия либо по старости, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. Также 1 апреля традиционно индексируют выплаты пенсионерам по государственному пенсионному обеспечению, так называемые федеральные льготники. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.

Михаил Мишустин сегодня отчитывается в Госдуме об итогах работы правительства в прошлом году, рассказывает о планах на ближайшее будущее и отвечает на вопросы депутатов. Мы следим за отчетом правительства в режиме онлайн — подключайтесь к нашей трансляции, если хотите быть в курсе всего, что там обсуждают прямо сейчас.

Михаил МишустинПенсииСоциальные пенсии
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter