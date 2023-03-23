МРОТ проиндексируют на 18,5% в 2024 году

С 1 января 2024 года в России проиндексируют МРОТ. Индексация составит 18,5%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступление на отчете правительства за год.
— По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года на 18,5%, — объявил Мишустин. — Особое внимание — работникам бюджетной сферы. Наши педагоги, преподаватели вузов, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники социальной, культурной сфер, науки должны получать достойную плату за свой непростой труд.
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