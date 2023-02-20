Два делим, три — в уме. Чем дольше работаешь, тем меньше пенсионных баллов

Если работодатель скрупулезно передал данные из вашей трудовой книжки в пенсионный фонд, а у фонда есть сведения о ваших местах работы и размерах перечисленных взносов, то вы получаете документ, в котором тщательно подсчитаны все заработанные вами баллы, или ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент. Если какие-то периоды, важные для начисления страховой пенсии, не учтены, предпенсионер должен сообщить дополнительные сведения в ПФ.

Обычно в расчетах ПФ учтены все заработки, если с них перечислялись взносы, в том числе по неосновному месту работы, которого в трудовой книжке нет. В справке понятно изложено, как разделены и посчитаны накопленные баллы до 2015 года и после него. С января 2023 года один балл равен 123,77 рубля пенсии. То есть в актуальных цифрах максимум, что сможет прибавить себе к будущей пенсии за год работник, — 123,77*10 = 1 237,70 рубля.